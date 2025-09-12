Ciclismo

Vuelta a España 2025: Jasper Philipsen beffa in volata Mads Pedersen a Guijuelo

Tornano in scena i velocisti alla Vuelta a España 2025. Diciannovesima tappa, quiete prima della tempesta (domani l’ultima frazione decisiva in chiave classifica generale): sull’arrivo di Guijuelo torna ad alzare le braccia al cielo Jasper Philipsen. Seconda vittoria in questo terzo grande giro stagionale per il belga dell’Alpecin-Deceuninck.

Giornata di calma in gruppo: solo Hakub Otruba (Caja Rural-Seguros RGA) si è reso protagonista con una lunga fuga solitaria da lontano. Il gruppo, ad andatura quasi turistica, ha gestito al meglio la situazione andando a riprendere l’attaccante ad una cinquantina di chilometri dal traguardo. Qualche altro allungo nel plotone da lì in poi, ma è stata scontata la volata finale.

Su un rettilineo conclusivo leggermente in salita Jasper Philipsen è riuscito a battere allo sprint il favorito di giornata, Mads Pedersen. Terza posizione ed ennesimo podio in questa Vuelta per Orluis Aular. Resta leader della classifica generale senza problemi Jonas Vingegaard.

