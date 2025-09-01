Ciclismo
Vuelta a España 2025, il percorso e le tappe della seconda settimana. Arriva il mostruoso Angliru!
Domani, martedì 2 settembre, dopo il primo giorno di riposo comincerà la seconda settimana della Vuelta a España 2025 che culminerà con lo spaventoso arrivo all’Angliru, traguardo della tappa numero tredici prevista per il prossimo venerdì.
VUELTA A ESPAÑA 2025: PERCORSO E TAPPE SECONDA SETTIMANA
Martedì 2 settembre – Decima tappa: Parque de la Naturaleza Sendaviva -El Ferial Larra Belagua (175.3 km)
La lunga strada verso Madrid ricomincia con un nuovo arrivo duro in salita. Il percorso va pian piano sempre più su, con due asperità significative come il GPM dell’Alto de las Coronas e con l’ascesa finale di El Ferral Larra Belagua.
Mercoledì 3 settembre – Undicesima tappa: Bilbao-Bilbao (157.4 km)
Si tratta di un appuntamento che si svolgerà integralmente sul territorio basco, con un tracciato quasi da classica: un saliscendi continuo arricchito da 7 GPM, di cui l’ultimo situato a 8 km di distanza dal traguardo.
Giovedì 4 settembre – Dodicesima tappa: Laredo-Los Corrales de Buelna (144.9 km)
Frazione corta, con soli due GPM. Il primo ostacolo sarà Puerto De Alisas, a cui seguirà un tratto pianeggiante che accompagnerà i corridori fino a piedi della Collada de Brenes, per poi lasciarsi andare in una fase in discesa fino all’arrivo.
Venerdì 5 settembre – Tredicesima tappa: Cabezon de la Sal-L’Angliru (202.7 km)
Eccoci arrivati alla vera tappa Regina di questa edizione, complice un percorso che si infiammerà letteralmente negli ultimi 60 km. Si inizia con l’Alto la Mozqueta (GPM 1a categoria), per poi passare all’Alto del Cordal per poi chiudere i giochi con la storica e mostruosa salita dell’Angliru (12,4 km al 9,7% di pendenza media).
Sabato 6 settembre – Quattordicesima tappa: Aviles-La Farropona. Lagos de Somiedo (135.9 km)
Ancora montagna nella tappa numero quattordici con un tracciato breve ma non per questo poco incisivo fin dall’inizio, complice l’Alto Tenebreo. Successivamente si salirà ancora verso Puertu de San Llaurienzu e verso la lunga ascesa finale di Lagos de Somiedo (16,9 km al 5,9% di pendenza media).
Domenica 7 settembre – Quindicesima tappa: A Veiga/Vegadeo-Monforte de Lemos (167.8 km)
Le fughe saranno alla portata in un quindicesimo appuntamento molto mosso, agevolato da due GPM collocati all’inizio del percorso di non difficile misura.