Vuelta a España 2025, il borsino dei favoriti dopo la seconda settimana. Sfida a due per il titolo

Secondo ed ultimo giorno di riposo alla Vuelta a España 2025. Da domani la terza settimana, intensissima, che porterà verso Madrid e proclamerà il vincitore del terzo Grande Giro stagionale.

Andando a guardare i favoriti per la Maglia Rossa, la situazione sembra essere ben delineata, anche se meno definita rispetto ai pronostici che venivano fatti. Jonas Vingegaard infatti non ha chiuso la pratica: il danese è leader della classifica generale da giorni, ma il vantaggio che ha sul primo degli inseguitori è tutt’altro che rassicurante.

La dimostrazione di forza di Joao Almeida su L’Angliru è stata eccezionale: il portoghese paga 48” dal danese della Visma | Lease a Bike ed ha tutte le carte in regola per poter provare ancora a ribaltare la situazione, magari sfruttando la cronometro di Valladolid. Sono loro due i candidati al titolo, per gli altri obiettivo podio.

In chiave top-3 Tom Pidcock al momento occupa la terza piazza ma alle calcagna si ritrova Jai Hindley, che appare in crescita e pronto al sorpasso. Occhio anche ad uno scalatore puro come Felix Gall. In casa Italia il sogno è di vedere Giulio Pellizzari, già in Maglia Bianca, anche tra i primi cinque.