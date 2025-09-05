Vuelta a España 2025, Giulio Pellizzari: “Sono regolare sul passo, la Maglia Bianca è un obiettivo”

Sesto di giornata, sesto in classifica generale, Maglia Bianca ancora sulle spalle. Giornata che più positiva non poteva essere per Giulio Pellizzari, migliore degli italiani nella tredicesima tappa della Vuelta a España 2025.

Il classe 2003 della Red Bull-Bora-Hansgrohe è riuscito a gestirsi al meglio sulla durissima salita de L’Angliru, patendo sulle prime rampe e rimontando alla grande sul finale.

Le sue parole: “È stato il mio primo Angliru, più duro di quanto mi aspettassi, ma ho cercato di dare il massimo ed è stata davvero una grande battaglia con Riccitello. È stata una buona giornata per me, e anche per Jai Hindley che ora è vicino al podio”.

Parlando a livello individuale: “Sono un corridore regolare nel passo, ho ripreso Riccitello negli ultimi 3 o 4 chilometri e ho dato tutto per staccarlo, ed è stato difficile. Sono felice e vedremo domani come saranno le gambe. La maglia bianca è un obiettivo per me e per la squadra, quindi oggi è stata una bella giornata. La salita era più adatta a Riccitello, quindi sono davvero contento”.