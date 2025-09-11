Vuelta a España 2025, Filippo Ganna mette il suo timbro nella cronometro di Valladolid. Almeida guadagna su Vingegaards

Mancava da quasi due anni la vittoria italiana alla Vuelta a España, ne sono arrivate due in due giorni. Dopo Giulio Pellizzari ecco Filippo Ganna che porta sul gradino più alto del podio il Tricolore: l’azzurro è riuscito ad imporsi nella diciottesima tappa, la cronometro individuale con partenza ed arrivo a Valladolid di 12,2 chilometri.

Ricordiamo che il percorso è stato accorciato nella giornata di ieri per evitare rischi con le varie manifestazioni pro Palestina. A sfruttare la situazione il vice campione del mondo e olimpico in carica che, da grande favorito, non ha fallito l’obiettivo. L’azzurro della Ineos Grenadiers non è al top della forma, ma ha comunque conquistato un successo importante (secondo alla Vuelta dopo quello del 2023), chiudendo la prova in 13′ a 56.2 km/h di media.

Un successo per un soffio: alle sue spalle infatti c’è Jay Vine che è andato vicinissimo alla tripletta, l’australiano della UAE Team Emirates – XRG chiude a nove decimi di secondo. Terza posizione per un altro alfiere della compagine emiratina: un super Joao Almeida riapre i giochi per la classifica generale guadagnando sul rivale diretto Jonas Vingegaard. Sono 11” quelli inflitti dal portoghese al leader della Visma | Lease a Bike, 40” il distacco in graduatoria adesso.

Cambia poco per gli altri piazzamenti in classifica: Tom Pidcock guadagna 3” su Jai Hindley nella corsa al podio, mentre Matthew Riccitiello soffia 9” a Giulio Pellizzari in chiave top-5.