Ciclismo
Vuelta a España 2025, domani il secondo giorno di riposo. Quando ricomincia la corsa e il programma della prossima tappa
La Vuelta a España 2025 è pronta ad entrare nella sua terza ed ultima settimana. Domani ci sarà il secondo giorno di riposo, con i corridori che ripartiranno poi martedì da Poio. Andiamo a vedere nel dettaglio la sedicesima tappa ed il percorso da cui riprenderà la lotta per la maglia rossa.
PERCORSO SEDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
Dopo il giorno di riposo ci possono essere sempre delle sorprese. Una tappa che presenta ben quattro GPM, di cui uno di primo di categoria (Alto de Groba). Il finale tutto in salita con l’Alto de Prado e poi il la scalata verso Mos. Castro de Herville vanno a suggellare una frazione decisamente spumeggiante. Molto probabilmente arriverà la fuga.
ALTIMETRIA SEDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA
PROGRAMMA SEDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2025
Martedì 9 Settembre
Sedicesima Tappa Poio -Mos. Castro de Herville (167.9 km)
Orario di partenza: 13:05
Orario di arrivo: 17.30 circa
DOVE VEDERE LA VUELTA A ESPAÑA 2025 IN TV E STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Discovery Plus dalle 12:45 alle 18:00, DAZN, RaiPlay
Diretta live testuale: OA Sport