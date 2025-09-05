Vuelta a España 2025, Antonio Tiberi: prima la fuga, poi la caduta in discesa

Giornata da dimenticare per Antonio Tiberi, così come tante, purtroppo, nell’ultimo periodo. Il laziale della Bahrain-Victorious ha provato a ribaltare una Vuelta a España 2025 tutt’altro che positiva fino ad oggi, ma la sfortuna ancora una volta si è messa contro il corridore italiano.

Partiamo da una premessa: al 99% senza i problemi avuti oggi Tiberi in ogni caso non avrebbe potuto lottare per il successo di tappa, visto che il ritmo di Joao Almeida e Jonas Vingegaard è stato impressionante ed il gruppo di fuggitivi non aveva un distacco per provare a contrastare la rimonta dei big della classifica generale.

In ogni caso il classe 2001 ha provato ad andare all’attacco, centrando la fuga giusta nella tappa che portava in vetta al mostro iberico, L’Angliru. L’obiettivo era ovviamente quello di prendersi un successo che avrebbe dato sicuramente fiducia verso il futuro.

Nel momento decisivo della frazione, quando il drappello degli attaccanti si è andato ad assottigliare, Tiberi era ben posizionato ma è stato frenato da una sfortunata foratura. L’azzurro ha provato la rimonta sulla vetta della corsa, ma è incappato anche in una caduta in discesa, dovendo desistere.