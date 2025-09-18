Volley, Simone Giannelli: “Incontreremo una squadra molto forte, ma abbiamo voglia di giocarcela fino in fondo”

Simone Giannelli ha parlato al sito federale dopo la vittoria sull’Ucraina, che è valsa all’Italia il passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali senior 2025 di volley: l’azzurro ha rimarcato la difficoltà di dover giocare un match da dentro o fuori, presentando poi l’Argentina, prossima avversaria nella seconda fase, infine ha commentato le eliminazioni di Francia e Brasile.

L’azzurro ha sottolineato l‘importanza della sfida vinta: “Dovevamo vincere per passare il turno, siamo felici per come lo abbiamo fatto, perché credo che abbiamo giocato una buona pallavolo, quindi sono molto contento sia del risultato sia di come è maturato. Sapevamo che il nostro mondiale ad eliminazione diretta è cominciato con un turno d’anticipo, visto che se avessimo perso saremmo stati eliminati, però ora ci sentiamo caldi e pronti“.

L’avversaria degli ottavi di finale: “Abbiamo visto ciò che è accaduto all’Argentina, quindi sappiamo che incontreremo una squadra molto forte, ma noi siamo qui per questo, quindi abbiamo voglia di giocarcela fino in fondo in una bella partita. Come sempre accade in tutte le manifestazioni, alcune squadre sono state eliminate, ma è normale“.

Le eliminazioni eccellenti della rassegna iridata: “Lo sapevamo anche quando siamo stati noi a perdere contro il Belgio, niente è scontato. Spesso si guarda ai demeriti di chi perde, ma secondo me sarebbe più giusto guardare ai meriti dei vincitori, noi sappiamo che dall’altra parte della rete c’è gente che gioca bene, quindi è necessario dare sempre il meglio per ambire ai risultati che contano“.