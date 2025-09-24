Roberto Russo: “Possiamo mettere in difficoltà chiunque”; Gargiulo: “Siamo arrivati con la testa giusta”

L’Italia continua a salire di colpi partita dopo partita e si impone con un netto 3-0 (25-13, 25-18, 25-18) sul Belgio, prendendosi la rivincita per la sconfitta al tie-break nella fase a gironi e volando in semifinale ai Campionati Mondiali 2025 di volley. Gli Azzurri, autori di una prestazione magnifica con tanti protagonisti diversi, attendono adesso la vincente del quarto Polonia-Turchia per un match che metterà in palio un posto in Finale nella rassegna iridata.

Top scorer uno scatenato Roberto Russo con 12 punti: “Non so se questa è stata una delle mie migliori partite di sempre in azzurro, ma non mi interessa più di tanto. L’importante è che abbiamo vinto. Sapevamo che era difficile, nel girone ci avevano battuto, ma questo era un quarto di finale, una partita a sé, e sono contento del risultato. Loro avevano giocato meglio di noi quella partita, sapevamo di poter fare meglio, abbiamo cercato di capire quello che non aveva funzionato e oggi è andata molto meglio. Continuiamo così. Adesso riposiamo e poi pensiamo alla prossima“.

Il centrale italiano ha poi aggiunto, sempre ai microfoni della Rai: “Sicuramente siamo entrati aggressivi. Forse questo ci era mancato nel match del girone, però sappiamo che bisogna fare prima il nostro gioco e poi pensare agli avversari. Rimanendo così concentrati siamo una buonissima squadra e possiamo mettere in difficoltà chiunque. La semifinale? Polonia o Turchia noi dobbiamo rimanere lì, cercheremo di studiarli e poi speriamo di fare una bella partita“.

Match di alto livello anche per l’altro centrale azzurro Giovanni Gargiulo (5 punti): “Abbiamo fatto un’ottima partita. Siamo arrivati con la testa giusta, l’abbiamo preparata bene, abbiamo giocato di squadra e siamo sempre rimasti lì. Abbiamo dato loro veramente poche occasioni per tornare in partita. Loro comunque ci hanno provato, anche perché sono tutte buonissime squadre in questo Mondiale, però sono davvero orgoglioso dei ragazzi perché abbiamo fatto veramente una bella partita.

Giannelli? Sicuramente quando parliamo di Simone parliamo di uno dei migliori palleggiatori al mondo, ma forse anche della storia, e nessuno potrebbe metterlo in dubbio. Ha fatto un’ottima partita, anche perché ci siamo messi dietro con tutta la ricezione e avendo la palla in mano diventa facile per lui e di conseguenza anche per noi. Complimenti a lui e a tutta la squadra“.