Volley, l’Italia può sbancare la FIVB con il bis: il montepremi per la vittoria ai Mondiali di volley

Le squadre capaci di vincere i Mondiali 2025 di volley si garantiscono un premio di un milione di dollari: questo è l’importo dell’assegno garantito dalla FIVB per le Nazionali che conquistano il titolo iridato in questa stagione. L’Italia ha fatto festa tre settimane fa nel settore femminile, imponendosi nella finale disputata a Bangkok contro la Turchia dopo aver avuto la meglio sul Brasile per 3-2 nel penultimo atto della competizione.

Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno così arricchito le casse federali di un importo molto interessante e gli uomini del CT Fefé De Giorgi potrebbero raddoppiare il bottino: se l’Italia dovesse vincere il torneo maschile, battendo la Bulgaria nella finale in programma domenica 28 settembre, allora un altro milione di dollari aiuterebbe il bilancio della FIPAV. Chiaramente una parte degli importi verrà riconosciuta ai giocatori, alcuni dei quali verranno anche insigniti di premi individuali.

QUANTI SOLDI GUADAGNANO CON LA VITTORIA AI MONDIALI?

Un milione di dollari statunitensi (circa 853.000 euro).