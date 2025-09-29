Volley, l’Italia giocherà gli Europei in casa da Campioni del Mondo! In palio un pass per le Olimpiadi

L’Italia ha conseguito risultati strabilianti nelle ultime quattro stagioni: ha vinto i Mondiali nel 2022 e nel 2025 e gli Europei nel 2021, ha perso la finale della rassegna continentale nel 2023, ha chiuso le Olimpiadi di Parigi 2024 al quarto posto e ha disputato l’atto conclusivo della Nations League 2025. Una serie di successi e di grandi prestazioni rimarchevoli da parte dei ragazzi del CT Fefé De Giorgi, che si sono fatti trovare sempre pronti per le grandi occasioni e hanno firmato uno splendido back-to-back in ambito iridato.

La nostra Nazionale tornerà in campo la prossima estate, con il chiaro obiettivo di continuare a festeggiare: si incomincerà con la Nations League, ma l’evento più importante dell’annata agonistica sarà rappresentato dagli Europei 2026 di volley maschile. Il titolo è detenuto dalla Polonia, che due anni fa ebbe la meglio proprio contro gli azzurri nell’atto conclusivo di Roma. Tra l’altro si giocherà ancora alle nostre latitudini, appuntamento dal 10 al 27 settembre.

Sarà infatti l’Italia a ospitare la rassegna continentale. Il match d’apertura si disputerà all’aperto, nello splendido scenario di Piazza del Plebiscito a Napoli: i Campioni del Mondo scenderanno in campo contro un’avversaria da definire, il sorteggio è previsto il prossimo 4 ottobre presso il Castello Svevo di Bari. A seguire la Pool A, quella in cui saranno inseriti gli azzurri, si trasferirà al PalaPanini di Modena. Un girone si giocherà in Bulgaria, uno in Romania e un altro in Finlandia.

Al PalaVela di Torino si disputeranno invece quattro ottavi di finale e due quarti di finale (gli altri si disputeranno a Varna, in Bulgaria), mentre le semifinali e le finali andranno in scena nella nuova Arena Santa Giulia di Milano, che farà il suo esordio ufficiale ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Si preannuncia un nuova sfida con la Polonia, la Francia cercherà un pronto riscatto, la Bulgaria proverà a confermarsi ai vertici, la Serbia e la Cechia cercheranno di stupire, attenzione alla solita Slovenia.

L’evento, a cui parteciperanno 24 squadre, avrà un peso specifico enorme perché rappresenterà la prima possibilità di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Il meccanismo di ammissione ai Giochi deve ancora essere ufficializzato nella sua interezza, ma è già certo che chi vincerà gli Europei 2026 staccherà il pass per la rassegna a cinque cerchi con due anni di anticipo. I vincitori dei cinque Campionati Continentali meriteranno il biglietto a cinque cerchi, altri tre tagliandi verranno assegnati ai Mondiali 2027, gli ultimi tre posti disponibili verranno determinati in base al ranking FIVB.