Volley, l’Italia affronterà il Belgio ai quarti dei Mondiali: rivincita con i Red Dragons, Finlandia ko

L’Italia affronterà il Belgio nei quarti di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile: l’appuntamento è per mercoledì 24 settembre (o alle ore 09.30 o alle or 14.00, l’orario dettagliato verrà definito prossimamente), quando gli azzurri scenderanno in campo a Manila per dare vita alla rivincita con i Red Dragons.

I ragazzi di coach Emanuele Zanini hanno infatti vinto lo scontro diretto del girone al tie-break e proveranno a ripetersi, ma la nostra Nazionale sembra essere riemersa dalle difficoltà dopo i successi per 3-0 contro Ucraina e Argentina, presentandosi così con grande ottimismo alla prossima sfida da dentro o fuori.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi dovranno fare i conti con un’avversaria arrembante e qualificata, che oggi è riuscita a placare la verve della rivelazione Finlandia, capace di battere la Francia nella fase a gironi e di contribuire all’eliminazione dei Campioni Olimpici di Parigi 2024.

Il Belgio ha prevalso di carattere nei primi due set, mentre il terzo parziale è stato lottato punto a punto fino al 17-17, quando i favoriti della vigili hanno piazzato l’accelerazione risolutrice dopo un’ora e mezza di incontro, chiudendo i conti con il punteggio di 3-0 (25-21; 25-17; 25-21). A fare la differenza sono stati lo schiacciatore Sam Deroo (19 punti, 4 muri) e l’opposto Ferre Reggers (20 punti) sotto la regia del puntuale D’Hulst.

Il secondo martello Desmet è andato a referto con 6 punti. Al centro si sono alternati Coolman (4) e Fafchamps (1), mentre alla Finlandia non sono bastati gli attaccanti Jokela (14) e Marttila (9). La vincente di Italia-Belgio incrocerà la semifinale chi avrà la meglio nel confronto tra Polonia e Turchia.