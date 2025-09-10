Volley, le favorite dei Mondiali 2025: Polonia in pole, incognite Italia e Francia con diverse assenze

La Polonia può essere annoverata come la grande favorita della vigilia ai Mondiali 2025 di volley maschile. La formazione biancorossa ha vinto l’ultima Nations League regolando l’Italia nell’atto conclusivo, può fare affidamento su una rosa di talento tra cui spicca il fenomenale Wilfredo Leon e il cammino appare tutt’altro che impossibile fino alle semifinali, visto che dopo un girone con Olanda, Qatar e Romania è previsto l’incrocio con il gruppo di Giappone, Canada, Turchia e Libia per ottavi e quarti di finale.

Dopo i sigilli del 1974, 2014 e 2018, la Polonia inseguirà il poker con cui aggancerebbe l’Italia al secondo posto nella l’albo d’oro. La nostra Nazionale sarà chiamata a difendere il titolo conquistato tre anni fa battendo proprio i biancorossi nell’atto conclusivo, ma la missione sarà articolata per i ragazzi del CT Fefé De Giorgi, considerando la pesantissima assenza dello schiacciatore Alessandro Michieletto e il cammino ostico che, dopo un girone con Ucraina, Belgio e Algeria, porterà in dote gli annunciati incroci con Argentina e Francia. Si potrà contare su un bomber in più del calibro Kamil Rychlicki, ma servirà davvero superarsi per rimanere ai vertici e stupire ancora una volta dopo il trionfo del settore femminile.

La Francia si presenterà da Campionessa Olimpica, ma il sestetto di coach Andrea Giani è stato eliminato prematuramente in Nations League e alcuni tasselli potrebbero non essere perfettamente al loro posto. Il Brasile porta con sé il nome e delle ottime individualità, ha dalla sua un tabellone favorevole (Serbia, Cechia e Cina nel girone, poi l’incrocio con il gruppo di Iran, Egitto, Tunisia, Filippine) e quando sente odore di rassegna iridata si trasforma sempre. Il Giappone, battuto due volte dall’Italia nelle amichevoli dell’ultima settimana, potrebbe essere un outsider al pari della Slovenia, attenzione agli USA che nel grande evento riescono sempre a dire la loro.