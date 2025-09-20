Volley, la Polonia regola il Canada e sfiderà la Turchia nei quarti dei Mondiali

La Polonia regola il Canada con il punteggio di 3-1 (25-18, 23-25, 25-20, 25-14) nel secondo match valido per gli ottavi di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile, in corso a Manila, nelle Filippine, ed affronterà la Turchia nei quarti di finale.

Nel primo set parte meglio in Canada, che trova il break sul 3-1, ma la Polonia reagisce e firma l’aggancio sul 4-4. Dal 5-5, poi, i polacchi mettono la freccia, allungando sull’8-5 e scavando il solco decisivo col parziale di 5-0 che vale il 13-6. Reazione dei canadesi, che riducono il gap dal 15-8 al 15-12, ma la Polonia replica con un altro break che porta lo score dal 16-13 al 20-13. I polacchi controllano agevolmente ed al terzo set point chiudono i conti sul 25-18.

Nella seconda frazione la Polonia allunga prima sul 3-1 e poi sul 5-2, ma non riesce a prendere il largo come in precedenza. I nordamericani, infatti, da 6-9 riescono ad impattare sul 9-9, ma dal 10-10 i polacchi allungano nuovamente sul 13-10. Il Canada accorcia ma torna al massimo a -1 e nel finale la selezione europea sembra poter allungare definitivamente, tornando a +3 sul 19-16. La tenacia dei canadesi però viene ripagata, e questa volta l’aggancio arriva a quota 21. Dal 23-22 in favore della Polonia arriva il break decisivo di 3-0 dei nordamericani, che riequilibrano l’incontro con il 25-23.

Nel terzo parziale non c’è partita, con la Polonia che parte sul 4-1, allunga sull’8-2 e poi scappa via fino all’11-4. Il gap diventa incolmabile per i canadesi, che al massimo riescono a tornare a -3. Dal 20-16, però, i polacchi infilano altri 3 punti, toccando nuovamente il massimo vantaggio di +7 sul 23-16. La Polonia, senza particolari patemi, incamera la frazione sul 25-20 e torna a condurre.

Nel quarto set la compagine europea parte indirizza subito il match con il 4-0 in apertura che taglia definitivamente le gambe ai canadesi, che non riusciranno a rientrare in partita. La Polonia allunga ulteriormente, toccando più volte il +6 e scappando via in maniera conclusiva sul 17-9. I polacchi nel finale dilagano, arrivando al +10 sul 22-12, prima di conquistare la vittoria sul 25-14.

Il top scorer in casa della Polonia è Semeniuk con 18 punti (3 muri), coadiuvato da capitan Kurek con 15 e da Leon con 14 (3 ace), mentre al Canada non basta Sho, autore di 23 punti (2 muri), seguito da Young con 12. Nessun altro in doppia cifra.