Volley, Italia già qualificata ai Mondiali 2027! Gli azzurri difenderanno il titolo, in palio 3 pass olimpici

L’Italia si è qualificata di diritto ai Mondiali 2027 di volley maschile. Il nuovo regolamento prevede che i detentori del titolo iridato siano automaticamente presenti alla successiva edizione della manifestazione, senza dover passare da preliminari e ranking di vario genere: i Campioni del Mondo avranno il diritto di difendere il trofeo tra un paio di anni.

Il benefit è arrivato vincendo il torneo andato in scena nelle Filippine, l’affermazione nella finale contro la Bulgaria per 3-1 ha portato in dote anche il pass per i prossimi Mondiali. Al momento non si conoscono ancora le date esatte (ma sarà chiaramente a fine estate), di sicuro si giocherà in Polonia: i ragazzi del CT Fefé De Giorgi torneranno nel Paese dove hanno trionfato nel 2022, quando sconfissero proprio i padroni di casa nell’atto conclusivo disputato a Katowice.

Ci saranno ancora 32 squadre, il format dovrebbe essere confermato (otto gironi da quattro compagini ciascuno, poi il tabellone a eliminazione diretta partendo dagli ottavi di finale) e il torneo sarà qualificante alle Olimpiadi di Los Angeles 2028: le migliori tre classificate, escludendo le vincitrici dei cinque Campionati Continentali del 2026 (dunque anche gli Europei) e gli USA (Paese organizzatore), voleranno ai Giochi.

L’intero processo di qualificazione, che prevede poi tre pass da assegnare tramite il ranking FIVB, deve ancora essere ufficializzato. L’Italia occupa attualmente il secondo posto nella graduatoria internazionale e proverà a chiudere il discorso ammissione alla rassegna a cinque cerchi già il prossimo anno, cercando di vincere gli Europei che si disputeranno proprio nel Bel Paese.