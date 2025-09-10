Volley, il girone dell’Italia ai Mondiali 2025: due le avversarie ostiche

L’Italia affronterà Ucraina, Belgio e Algeria nella fase a gironi dei Mondiali 2025 di volley maschile, che andranno in scena nelle Filippine dal 12 al 28 settembre. Si tratta di un raggruppamento da non sottovalutare, visto che ci saranno un paio di insidie fastidiose sulla strada che conduce verso il primo posto nella Pool F, preludio agli annunciati incroci con Argentina e Francia tra ottavi e quarti di finale.

I Campioni del Mondo in carica e finalisti dell’ultima Nations League, dovranno prendere con le pinze l’Ucraina, che tre anni fa chiuse al settimo posto in occasione della seconda apparizione della sua storia in una rassegna iridata. A guidare i gialloblù ci saranno degli elementi di interessante caratura tecnica come l’opposto Vasyl Tupchii, gli schiacciatori Dmytro Yanchuk e Illia Kovalov, il centrale Yuriy Semenyuk sotto l’osservazione del coach argentino Raul Lozano.

Il Belgio di coach Emanuele Zanini tornerà ai Mondiali dopo l’assenza del 2022 e vorrà fare bella figura, anche perché le individualità di primo piano non mancano: il martello Sam Deroo, il palleggiatore Stijn D’Hulst, il bomber Ferre Reggers e il centrale Wout D’Heer, che tra l’altro vantano esperienze in Superlega, sono ossi duri che non andranno sottovalutati. L’Algeria non dovrebbe vincere riservare particolari sorprese dopo 27 anni di assenza dai Mondiali e dovrebbe assumere i connotati della Cenerentola del raggruppamento.