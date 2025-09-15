Volley, Giuseppe Manfredi: “L’Italia deve partecipare per arrivare almeno tra le prime quattro”

Il presidente della FIPAV, la Federazione italiana del volley, Giuseppe Manfredi, ha parlato a “Radio anch’io Sport” dopo l’esordio vincente dell’Italia maschile ai Mondiali 2025, inaugurati con il netto successo ai danni dell’Algeria.

Il numero 1 del volley italiano è convinto delle possibilità degli azzurri nella rassegna iridata: “Anche quest’anno siamo arrivati in finale di Nations League, abbiamo un roster importante. E poi, come da sempre io sostengo, l’Italia deve partecipare per arrivare almeno tra le prime quattro“.

La ricetta della Federazione italiana, che ha portato a tanti successi: “A noi servono tantissimo gli impianti di base, avendo una base molto diffusa, stiamo parlando con il Ministro dello Sport, che ci sta dando delle certezze importanti per quanto riguarda la prossima risoluzione del problema delle palestre scolastiche da mettere a disposizione di tutti“.

I successi danno ragione al lavoro svolto: “Intanto la Federazione ha definito un investimento di almeno 10 milioni di euro, i risparmi di un bilancio sano. C’è sinergia tra club e Federazione, soprattutto sul settore giovanile: se non si fa sistema non si va da nessuna parte“.