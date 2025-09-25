Volley, Giovanni Gargiulo: “La Polonia è una squadra straordinaria, ce la giochiamo a viso aperto”

All’indomani della netta vittoria sul Belgio, l’Italia comincia già il breve percorso di avvicinamento verso il big match contro la Polonia valevole come semifinale dei Campionati Mondiali 2025 di volley. Gli Azzurri torneranno in campo a Pasay City (Filippine) nella giornata di sabato 27 novembre ad un orario ancora da stabilire per una partita che metterà in palio un posto nella finalissima della rassegna iridata.

“Essere arrivati alle semifinali è qualcosa che ci rende felici e soprattutto non è un risultato scontato considerando anche l’andamento di questo torneo dal quale sono state estromesse squadre molto blasonate alla vigilia, proprio per questo dico che essere tra le prime quattro al mondo è un’emozione fortissima“, dichiara Giovanni Gargiulo ai canali ufficiali della Federvolley.

“Ieri siamo scesi in campo molto concentrati e convinti di dover dare il 100% dalla prima all’ultima palla, cosa che evidentemente non eravamo riusciti a fare nella gara del girone. È anche vero che una partita del girone e una della fase a eliminazione diretta sono ben diverse, la carica mentale può essere differente, ma ora tutto questo non conta, fa parte del passato. Sicuramente aver perso quella partita, 15-13 al tiebreak, ci ha dato una scossa importante, una motivazione in più e credo che questo si sia visto“, le parole del centrale azzurro dopo il 3-0 rifilato al Belgio.

Sull’importante ruolo che si è ritagliato quest’estate in Nazionale: “Non me l’aspettavo, sono felice di poter dare una mano alla squadra nel raggiungere gli obiettivi, sono una persona che si mette sempre a disposizione, sono contento e grato di essere riuscito ad arrivare fino a qui, ma se ce l’ho fatta è soprattutto grazie ai miei compagni“.

“La Polonia è una squadra straordinaria, sono anni che compete ad alti livelli raggiungendo risultati eccezionali. Contro di loro sarà importante, oltre a giocare bene, rimanere concentrati giocando palla su palla e stare sempre lì attaccati non pensando troppo a quelli che saranno gli errori che potremo commettere. Dovremo giocarcela sempre a viso aperto“, aggiunge Gargiulo.