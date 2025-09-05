Volley femminile, probabili formazioni di Italia-Brasile: il sestetto per la semifinale dei Mondiali

Italia e Brasile si affronteranno nella semifinale dei Mondiali 2025 di volley femminile, che andrà in scena sabato 6 settembre (ore 14.30) in quel di Bangkok (Thailandia). Le due formazioni si fronteggeranno a viso aperto per meritarsi la qualificazione all’atto conclusivo della rassegna iridata, da disputare il giorno successivo contro la vincente del confronto tra Turchia e Giappone, in programma quattro ore prima sempre nella capitale thailandese.

Due tra le grandi favorite della vigilia per la conquista del titolo iridato si fronteggeranno a viso aperto in quella che sarà una rivincita della finale giocata qualche settimana fa in Nations League. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 si presenteranno all’appuntamento con una striscia aperta di 34 successi consecutivi e puntano alla terza finale iridata della storia, il Brasile cerca il titolo dopo la sconfitta rimediata tre anni fa contro la Serbia dopo avere eliminato la nostra Nazionale in semifinale.

Le formazioni titolari sono nei fatti già delineate, sono quelle viste per tutto il Mondiale e non ci saranno dubbio. Il CT Julio Velasco schiererà Alessia Orro in cabina di regia, Paola Egonu come opposto, Myriam Sylla e Stella Nervini di banda, Anna Danesi e Sarah Fahr al centro, Monica De Gennaro il libero. Nella seconda parte dei vari set si adotterà il doppio cambio con Carlotta Cambi ed Ekaterina Antropova, in modo da poter sfruttare il braccio dell’opposto.

Zé Roberto replicherà con il sestetto ormai rodato trascinato dalla fuoriclasse Gabi: la schiacciatrice sarà spalleggiata in reparto da Julia Bergmann e completerà il tridente offensivo con la bomber Rosamaria, mentre Roberta avrà il compito di smistare il traffico; al centro Julia e Diana, mentre Marcell sarà il libero. Di seguito le probabili formazioni di Italia-Brasile, semifinale dei Mondiali 2025 di volley femminile.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-BRASILE, SEMIFINALE MONDIALI VOLLEY

ITALIA: Orro-Egonu, Sylla-Nervini, Danesi-Fahr, De Gennaro.

BRASILE: Roberta-Rosamaria, Gabi-Bergmann, Juli-Diana, Marcelle.