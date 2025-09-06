Volley femminile, l’Italia sfiderà la Turchia nella finale dei Mondiali: gli ultimi precedenti e il bis alle Olimpiadi

L’Italia affronterà la Turchia nella finale dei Mondiali 2025 di volley femminile e andrà a caccia del secondo titolo iridato della propria storia dopo il trionfo ottenuto nel 2002. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 incroceranno il sestetto di Daniele Santarelli nella partita che andrà in scena domenica 7 settembre (ore 14.30) a Bangkok (Thailandia).

L’ultimo precedente tra le due formazioni risale allo scorso 12 luglio, in occasione della fase preliminare di Nations League: le azzurre si imposero per 3-2 (25-19; 21-25; 21-25; 25-20; 15-11), rendendosi protagoniste di una pregevole rimonta dopo essere state sotto per 2-1 in quel di Apeldoorn (Paesi Bassi). Le due compagini non si sono poi incrociate in occasione della Final Eight, perché le anatoliche sono state sconfitte dal Giappone nei quarti di finale e le azzurre si sono involate verso la conquista del trofeo.

Nel 2024, infatti, la nostra Nazionale prevalse per 3-1 (25-27; 25-21; 25-21; 25-19) nella fase preliminare di Nations League davanti al pubblico casalingo di Adalia, poi saltò l’incrocio nella semifinale perché le turche persero contro la Polonia al tie-break e la nostra Nazionale si involò verso il successo che precedette l’apoteosi alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Proprio ai Giochi le ragazze del CT Julio Velasco dettarono legge con un perentorio 3-0 (25-14; 25-16; 25-21) nella fase a gironi e poi si replicarono in semifinale con un altro schiacciante 3-0 (25-22; 25-19; 25-22). Non mancano dei precedenti ai Mondiali, tutti favorevoli alle nostre portacolori sempre per 3-0 tra la fase a gironi del 2018, 2010 e 2006.