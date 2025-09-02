Volley femminile, l’Italia entra nell’imbuto finale ai Mondiali: serve la spallata alla Polonia per sognare in grande

L’Italia scenderà in campo nella giornata di mercoledì 3 settembre (ore 15.30) per affrontare la Polonia nei quarti di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile. La nostra Nazionale si presenterà all’appuntamento dopo aver vinto le quattro partite disputate in Thailandia: il tris nella fase a gironi contro Slovacchia, Cuba, Belgio e lo schiacciante 3-0 inflitto alla Germania negli ottavi di finale. Ora l’asticella si alzerà a Bangkok, dove le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 non potranno abbassare la guardia contro il sestetto di coach Stefano Lavarini in quella che sarà la rivincita della semifinale dell’ultima Nations League dominata dalle azzurre.

Le biancorosse sono reduci da due soffertissime affermazioni al tie-break, prima contro la Germania nell’incrocio che metteva in palio il primo posto nel raggruppamento (annullando match-point) e poi contro il Belgio in un teso ottavo di finale. Il loro gioco si appoggia su un ottimo meccanismo a muro e su un attacco propositivo, ma non mancano dei buchi difensivi e quando vengono messe sotto pressione possono andare facilmente in difficoltà. Non sono arrendevoli e hanno dimostrato di poter risalire la china in situazioni difficili.

Le ragazze del CT Julio Velasco si presenteranno all’appuntamento con una striscia aperta di 33 successi consecutivi e puntano a proseguire la propria cavalcata trionfale, vista la caratura tecnica più elevata delle rivali: più continuità offensiva, più fisicità a muro, più concretezza al servizio, più qualità a livello individuale. In palio la qualificazione alla semifinale di sabato, da giocare contro la vincente del confronto tra il Brasile e la sorprendente Francia: ancora una volta si è arrivati al bivio per l’ingresso in zona medaglie dopo l’argento del 2018 e il bronzo di tre anni fa.

L’Italia potrà fare leva su tutte le sue big: gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova, la palleggiatrice Alessia Orro, le centrali Sarah Fahr e Anna Danesi, le schiacciatrici Myriam Sylla e Stella Nervini, il libero Monica De Gennaro. Tra le fila della Polonia andranno seguite soprattutto le attaccanti Magdalena Stysiak, Martyna Lukasik e Malwina Smarzek e la centrale Agnieszka Korneluk.