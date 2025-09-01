Volley femminile, la Turchia regola la Slovenia in tre set ed approda ai quarti dei Mondiali

La Turchia è l’ultima squadra a raggiungere i quarti di finale dei Mondiali senior 2025 di volley femminile: le anatoliche piegano la Slovenia per 3-0 (30-28, 25-13, 29-27), al termine di un match in cui le turche devono annullare due set point alle avversarie sia nel primo che nel terzo parziale.

Nel primo set il primo break è della Slovenia, che dal 5-5 va sul 5-7 e poi allunga ulteriormente sul 7-10. Le turche ribaltano la contesa e su portano in vantaggio sull’11-10, poi si procede a lungo punto a punto. Le anatoliche vanno per la prima volta sul +2 sul 17-15, ma non riescono a fuggire e si fanno riprendere sul 19-19. Si procede punto a punto e si va ai vantaggi: la Turchia manca un set point, poi è la Slovenia a mancarne due, e così alla quarta occasione le anatoliche chiudono sul 30-28.

Nel secondo parziale non c’è storia: la Turchia scappa sul 5-1 e poi difende il margine, la Slovenia non ha la forza di recuperare e le anatoliche volano sul 14-7. Le slovene non riescono a riorganizzarsi e le turche dal 17-11 decollano fino al 22-11. La chiusura arriva rapidamente sul 25-13.

Nella terza frazione il canovaccio è simile a quello della prima, con la Slovenia che mette la testa davanti nelle fasi iniziali, trovando il +3 sul 3-6 ed allungando fino al 7-11. Dal 10-13 la Turchia piazza un break di 6-0 che la porta sul 16-13, poi difende il gap fino al 20-17, quando allunga ulteriormente fino al 23-17. Le anatoliche si procurano 4 match point sul 24-20, ma poi si rilassano e la Slovenia infila 5 punti, portandosi al set point sul 24-25. Le turche si scuotono, annullano due set point e poi al sesto match point complessivo chiudono i conti sul 29-27.

Leggendo le statistiche, nella Turchia la top scorer è Vargas con 20 punti, seguita dalla capitana Erdem, a quota 17 (per lei 3 ace e 2 muri, come per Gunes), mentre nella Slovenia le migliori realizzatrici sono Sillah e Zatkovic, con 15 a testa. Per le turche ai quarti ci saranno gli Stati Uniti.