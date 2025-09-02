Volley femminile, i duelli di Italia-Polonia: i testa a testa nei quarti dei Mondiali, Egonu vs Stysiak cruciale

L’Italia affronterà la Polonia nei quarti di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile: l’appuntamento è per mercoledì 3 settembre (ore 15.30) a Bangkok (Thailandia), dove le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 partiranno con i favori del pronostico contro un’avversaria travolta in maniera nitida poche settimane fa nella semifinale della Nations League. Le azzurre hanno una striscia aperta di 33 successi consecutivi e puntano a raggiungere la semifinale da disputare contro la vincente del confronto tra Brasile e Francia.

Da una parte il CT Julio Velasco, dall’altro il coach Stefano Lavarini. Quali saranno i duelli in campo? Si giocherà moltissimo nella sfida tra gli opposti: Paola Egonu è una macchina da punti, ma bisognerà stare molto attenti all’agguerrita Magdalena Stysiak, parsa in ottima forma. Alessia Orro è una regista di maggiore qualità rispetto a Katarzyna Wenerska, interessante il confronto di banda: da una parte le schiacciatrici Myriam Sylla e Stella Nervini, dall’altra la quotata Martyna Lukasik e la poco accreditata Martyna Czyrnianska.

Al centro ci saranno le due capitane: da una parte Anna Danesi, spalleggiata da Sarah Fahr, dall’altra Agnieszka Korneluk, affiancata da Magdalena Jurczyk. Monica De Gennaro è il miglior libero del mondo e non teme certo il confronto con Aleksandra Szczyglowska. Di seguito tutti i duelli di Italia-Polonia, quarto di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile.

DUELLI ITALIA-POLONIA MONDIALI VOLLEY

PALLEGGIATRICI: Alessia Orro vs Katarzyna Wenerska

OPPOSTI: Paola Egonu vs Magdalena Stysiak (Malwina Smarzek potrebbe subentrare)

SCHIACCIATRICI: Myriam Sylla e Stella Nervini vs Martyna Lukasik e Martyna Czyrnianska (Paulina Damaske potrebbe subentrare)

CENTRALI: Anna Danesi e Sarah Fahr vs Agnieszka Korneluk e Magdalena Jurczyk (Aleksandra Gryka potrebbe subentrare)

LIBERI: Monica De Gennaro vs Aleksandra Szczyglowska