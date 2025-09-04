Volley femminile, Brasile o Francia per l’Italia nella semifinale dei Mondiali? USA-Turchia da decifrare

Oggi l’Italia scoprirà l’identità dell’avversaria che incrocerà nella semifinale dei Mondiali 2025 di volley femminile. Nel confronto che andrà in scena sabato 6 settembre a Bangkok (Thailandia) le Campionesse Olimpiche di Parigi incroceranno la vincente della sfida tra Brasile e Francia, in programma alle ore 12.00 odierne. Tutto lascia pensare a un testa a testa con la corazzata verdeoro, già sconfitta nell’atto conclusivo della Nations League, ma le transalpine hanno tutte le carte in regola per cercare il colpaccio.

Gabi e compagne, reduci dal successo per 3-1 sulla Repubblica Dominicana, sembrano avere una marcia in più vista la notevole caratura del loro gioco offensivo, concreto e solido, ma dall’altra parte della rete si troveranno la grande rivelazione di questa rassegna iridata, che nella fase a gironi si era issata sul 2-0 prima di subire la rimonta delle verdeoro e che agli ottavi di finale ha firmato l’impresa contro la Cina, imponendosi per 3-1 contro una delle scuole di maggior rilievo a livello internazionale.

La schiacciatrice Helena Cazaute e la bomber Iman Ndiaye proveranno a trascinare le Gallette verso il colpaccio: stanno giocando un Mondiale dopo mezzo secolo di assenza, sono entrate tra le migliori otto e non vogliono smettere di sognare nonostante il loro gioco sia sulla carta inferiore per qualità difensiva, precisione in attacco (ma il braccio di Ndiaye fa paura) e sostanza a muro.

Nella partita delle ore 15.30, invece, si affronteranno USA e Turchia nell’ultimo quarto di finale dei Mondiali 2025 di volley femminile. Le americane non hanno convinto tra girone e ottavi, con le attaccanti Avery Skinner, Sarah Franklin, Madisen Skinner proveranno a impensierire le anatoliche della micidiale bomber Melissa Vargas, ma anche delle esperte centrali Erdem e Gunes oltre che dei martelli Baladin e Aydin.