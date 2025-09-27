Volley, Blengini trascina la Bulgaria in finale ai Mondiali! I fratelli Nikolov fanno paura, la Cechia si arrende

La Bulgaria ha sconfitto la Cechia per 3-1 (25-20; 23-25; 25-21; 25-22) e si è qualificata alla finale dei Mondiali 2025 di volley maschile. I ribattezzati tutti verdi si sono imposti sul campo di Pasay City (Manila, Filippine) nella semifinale tra le due grandi rivelazioni di questa rassegna iridata e hanno conquistato l’accesso al primo atto conclusivo della propria storia (nel 1970 arrivarono secondi, ma si giocava un girone conclusivo a otto squadre), garantendosi un posto sul podio dopo i bronzi del 1986 e del 2006.

Gianlorenzo “Chicco” Blengini si è regalato un sogno: l’ex CT della Nazionale Italiana, capace di conquistare la medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016, avrà la possibilità di guidare una squadra nel match che metterà in palio il titolo iridato (nel 2018 si fermò alla terza fase a gironi con gli azzurri), tra l’altro utilizzando la lingua italiana durante i time-out. Il piemontese potrebbe trovarsi di fronte proprio l’Italia, se i Campioni del Mondo in carica riusciranno a battere la Polonia nella semifinale in programma alle ore 12.30.

La Cechia è stata bravissima a imporsi nel secondo parziale e a dare vita a una combattutissima quarta frazione, ma nelle fasi calde ha dovuto chinare il capo di fronte al maggior tasso tecnico degli avversari e si dovrà accontentare della finale per il terzo posto dopo aver contributo all’eliminazione del Brasile e aver sconfitto l’Iran ai quarti. La Bulgaria, che nei quarti aveva rimontato gli USA dallo 0-2 e che agli ottavi aveva strapazzato il Portogallo, è stata più incisiva al servizio e in attacco, i due fondamentali di riferimenti del gruppo più giovane della competizione che si concluderà domani in terra asiatica.

Prestazione straripante da parte del formidabile attaccante Aleksandar Nikolov, giocatore di Civitanova che ha messo a segno 31 punti (3 ace) grazie a un braccio sempre caldissimo, degno di uno dei migliori giocatori in circolazione. Suo fratello Simeon lo ha perfettamente diretto in cabina di regia, inoltre il palleggiatore è andato a referto con 9 punti (2 muri, 2 ace) e ha mandato in doppia cifra anche lo schiacciatore Asparuh Asparuhov (10) e il centrale Aleks Grozdanov (12 punti con 4 muri per il capitano). Alla Cechia non sono bastati i martelli Vasina (17) e Galabov (13) e l’opposto Indra (10), 9 punti per il centrale Klimes.