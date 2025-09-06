Tennis

VIDEO Sinner-Auger Aliassime 3-1: l’ingresso del fisioterapista e la sintesi della partita

Roberto Santangelo

Pubblicato

27 minuti fa

il

Jannik Sinner / IPA Sport

Jannik Sinner ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime nella semifinale degli US Open 2025 di tennis con lo score di 6-1 3-6 6-3 6-4 dopo tre ore e 19 minuti di gioco: l’azzurro ha chiesto l’intervento del fisioterapista ed è ricorso al medical timeout negli spogliatoi al termine del secondo set.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si contenderanno nella finale degli US Open non solo il titolo, ma anche il primato nel ranking ATP: l’iberico,  infatti, al momento conserva 60 punti di vantaggio sull’azzurro nella graduatoria con i punti degli US Open 2024 già decurtati.

La finale del tabellone di singolare maschile degli US Open 2025 di tennis è in programma domenica 7 settembre sull’Arthur Ashe Stadium, a partire dalle ore 20.00 italiane: Sinner ha raggiunto la quarta finale Slam del 2025. Per la terza volta l’ultimo atto sarà contro lo spagnolo: finora Alcaraz ha vinto al Roland Garros e Sinner a Wimbledon.

