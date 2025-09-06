VIDEO Sinner-Auger Aliassime 3-1: l’ingresso del fisioterapista e la sintesi della partita

Jannik Sinner ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime nella semifinale degli US Open 2025 di tennis con lo score di 6-1 3-6 6-3 6-4 dopo tre ore e 19 minuti di gioco: l’azzurro ha chiesto l’intervento del fisioterapista ed è ricorso al medical timeout negli spogliatoi al termine del secondo set.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si contenderanno nella finale degli US Open non solo il titolo, ma anche il primato nel ranking ATP: l’iberico, infatti, al momento conserva 60 punti di vantaggio sull’azzurro nella graduatoria con i punti degli US Open 2024 già decurtati.

La finale del tabellone di singolare maschile degli US Open 2025 di tennis è in programma domenica 7 settembre sull’Arthur Ashe Stadium, a partire dalle ore 20.00 italiane: Sinner ha raggiunto la quarta finale Slam del 2025. Per la terza volta l’ultimo atto sarà contro lo spagnolo: finora Alcaraz ha vinto al Roland Garros e Sinner a Wimbledon.

GLI HIGHLIGHTS DI SINNER – AUGER-ALIASSIME

L’INGRESSO DEL FISIOTERAPISTA IN CAMPO

See more Jannik Sinner is being seen by the physio after the 2nd set against Felix Auger Aliassime at the U.S. Open. Hopefully not anything too serious. pic.twitter.com/WGQ5F45TrY — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) September 6, 2025

IL RIENTRO DI SINNER DOPO IL MEDICAL TIMEOUT