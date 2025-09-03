VIDEO Novak Djokovic, il balletto celebrativo contro Fritz e una dedica speciale

Vince sempre lui. Novak Djokovic si conferma un enigma irrisolvibile per Taylor Fritz, sconfitto per l’undicesima volta in altrettanti scontri diretti. Nonostante le 38 primavere, Nole è stato superiore nella gestione e nelle letture della partita contro il californiano e per la 53ª volta in carriera sarà in una semifinale Slam, nel caso degli US Open parliamo del 14ª circostanza.

Una prova di straordinaria longevità del campione serbo, che nel penultimo atto lancerà il guanto di sfida allo spagnolo Carlos Alcaraz. Proverà a giocare un altro brutto scherzo il balcanico al rampante spagnolo, che finora a New York ha fatto percorso netto, non perdendo alcun set e impressionando per il livello di gioco.

Un Djokovic che, al termine della partita, si è anche esibito in un balletto particolare, suscitando l’ilarità degli spettatori all’Arthur Ashe Stadium. Un’esultanza un po’ strana che poteva sembrare una presa in giro nei confronti del pubblico a sostegno di Fritz. A chiarire però la situazione è stato lo stesso giocatore nell’intervista post match.

“Mancano 20 minuti a mezzanotte, qui è il 2 settembre ed è il compleanno di mia figlia. Il balletto che avete visto alla fine è per lei. Domani mattina prenderò un voto per questo perché è stata lei a insegnarmelo. È un brano dei K-pop Demon Hunters, si chiama ‘Soda Pop’. È abbastanza popolare in questo momento tra i bambini e i teenagers. Ovviamente non lo conoscevo finché non me l’ha insegnato mia figlia qualche mese fa e quando siamo a casa faccio le coreografie con lei. Spero di poterla fare sorridere domattina quando lo vedrà“, le parole di Nole.

VIDEO BALLETTO NOVAK DJOKOVIC US OPEN 2025