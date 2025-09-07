VIDEO Italia-Turchia 3-2, Mondiali volley femminile 2025: highlights e sintesi della finale

L’Italia piega la Turchia per 3-2 nella finale dei Mondiali 2025 di volley femminile, imponendosi al tiebreak, come già fatto in semifinale contro il Brasile e conquista il titolo iridato: a Bangkok, in Thailandia, le azzurre scrivono un’altra pagina di storia sportiva dopo aver vinto le Olimpiadi lo scorso anno.

La conquista del titolo iridato viene impreziosita da diversi premi individuali: miglior palleggiatrice ed MVP ad Alessia Orro, miglior libero a Monica De Gennaro, al passo d’addio alla Nazionale italiana dopo il match odierno, miglior centrale ad Anna Danesi, la capitana azzurra.

Le nuove campionesse del mondo sono le palleggiatrici Carlotta Cambi ed Alessia Orro, le centrali Benedetta Sartori, Anna Danesi (capitana azzurra), Sarah Fahr e Yasmina Akrari, le schiacciatrici Stella Nervini, Myriam Sylla, Loveth Omoruyi e Gaia Giovannini, gli opposti Paola Egonu ed Ekaterina Antropova ed i liberi Monica De Gennaro ed Eleonora Fersino.

Lo staff della Nazionale è composto dal CT Julio Velasco, dal secondo Massimo Barbolini, dal terzo Juan Manuel Cichello, dal preparatore atletico Pietro Muneratti, dallo scoutman Massimiliano Taglioli, dal team manager Marcello Capucchio, dal medico Emanuela Longa e dai fisioterapisti Francesco Bettalico e Maira Di Vagno.