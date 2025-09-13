Verstappen confermato al Nürburgring oggi con due auto diverse

Max Verstappen è confermato nell’entry list ufficiale della ’65. ADAC ACAS Cup’, settima competizione del 2025 per quanto riguarda il Nürburgring Endurance Series (NLS). L’olandese è ufficialmente pronto per il debutto nell’Inferno Verde, la prima corsa in carriera all’estero del panorama delle monoposto.

Il pluricampione del mondo di F1 sarà in azione sul leggendario Nürburgring Nordschleife con l’intento di ottenere il ‘Permit A’ per gareggiare in futuro con qualsiasi auto in gara (GT3 nel caso specifico). La stella della F1 è attualmente in possesso del ‘Permit B’ dopo aver partecipato ieri alla ‘DMSB Academy’ ed aver superato l’apposito esame.

Per ottenere il ‘Permit A’ deve successivamente completare due risultati qualificazione ed effettuare un totale di 14 giri senza rimediare nessuna penalità. Il n. 1 del ‘Circus’ sarà in pista con due auto contemporaneamente nella singola giornata di oggi, caratterizzata per ora dal maltempo.

Ricordiamo che il figlio di Jos Verstappen ha facoltà di presentarsi in pista contemporaneamente con due auto diverse in quanto pilota FIA Platinum. Questo gli permetterebbe di completare i requisiti del ‘Permit A’ già oggi senza doversi necessariamente presentare domani.

Nell’entry list ufficiale, presentata pochi minuti fa prima delle qualifiche, Verstappen è presente con l’amico Chris Lulham al volante della Porsche 718 Cayman GT4 CS n. 980 (classe CUP3) e la n. 89 (classe SP7). Entrambe le auto, schierate da Lionspeed GP, sono declassate da 425 CV /1315 kg a 300 CV/1350 kg per rientrare nei limiti previsti dal ‘Permit B’.

Alle 12.00 la partenza di NLS 7, alla stessa ora domenica NLS 8. Gli eventi, comprese le qualifiche che si stanno svolgendo in questo momento, potranno essere seguito gratuitamente in diretta sul canale YouTube del NLS, di ADAC e del Nürburgring