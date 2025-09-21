VERO CUORE AZZURRO! Elisabetta Cocciaretto oltre i limiti: battuta Navarro in 2 set! Italia-USA 1-0

L’Italia è in vantaggio sugli Stati Uniti per 1-0 nella finale della Billie Jean King Cup 2025 di tennis: Elisabetta Cocciaretto firma l’impresa e batte Emma Navarro con un duplice 6-4, maturato in un’ora e mezza di gioco, ed ora le azzurre sono ad un solo punto dalla conferma del titolo conquistato nel 2024.

Nel primo set l’azzurra parte subito col piede giusto ed ai vantaggi del primo game opera il break alla seconda occasione, confermando lo strappo. La statunitense resta in scia ma non incide in risposta, anzi nel quinto game deve cancellare anche un’opportunità per il 4-1 pesante. Cocciaretto non concede nulla in battuta e nel decimo game va a servire per il set: Navarro ha un break point sul 30-40, ma l’azzurra vince tre punti consecutivi e chiude i conti sul 6-4 in tre quarti d’ora.

Nella seconda frazione la statunitense deve risalire dal 15-40 nel game d’apertura, ma si salva. Il punto di rottura arriva nel sesto game, quando Cocciaretto si fa rimontare da 30-15 e cede il servizio, finendo sotto 2-4. Potrebbe essere il crollo, invece è la svolta: l’italiana infila quattro game consecutivi, strappando il servizio a Navarro prima a 15 per il controbreak e poi a 30 per firmare il sorpasso. Nel decimo gioco Cocciaretto tiene il servizio ai vantaggi ed al secondo match point può esultare sul 6-4 in tre quarti d’ora.

Le statistiche sottolineano un sostanziale, equilibrio con Cocciaretto che vince 67 punti contro i 58 dell’avversaria, facendo la differenza soprattutto con la seconda di servizio, con la quale porta a casa il 71% dei punti contro il 41% della rivale. L’azzurra converte 3 delle 7 palle break avute a disposizione e cancella una delle due occasioni concesse alla statunitense.