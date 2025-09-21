Vela, la Germania trova il suo primo successo nel SailGP a Ginevra. L’Italia chiude in crescendo

Epilogo a sorpresa nelle acque del Lago di Ginevra per il decimo e terzultimo appuntamento stagionale del SailGP 2025, quinta edizione del circuito velico internazionale ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. La giornata conclusiva della tappa elvetica è stata caratterizzata da condizioni di vento leggero che hanno messo a dura prova gli equipaggi (passati per l’occasione da 6 a 3 elementi) per cercare di rimanere sui foil a bordo dei catamarani volanti F50.

Quest’oggi sono andate in scena altre due regate di flotta a completamento della fase di qualificazione, che ha promosso all’ultimo atto Svizzera (31 punti), Australia (30) e Germania (30). Quarto posto con 28 punti per la Gran Bretagna di Dylan Fletcher davanti alla Spagna di Diego Botin (25), alla Danimarca di Nicolai Sehested (25), alla Francia di Quentin Delapierre (23), alla Nuova Zelanda di Peter Burling (23) e al Canada di Giles Scott (22).

Fuori dalla top10 (undicesima posizione a 15 punti) il team italiano con al timone Ruggero Tita, che si è tolto però la soddisfazione di aggiudicarsi un’incoraggiante seconda piazza nella prima prova odierna oltre ad un ottavo posto nell’altra. Prima vittoria di sempre in un evento SailGP per la Germania, che si è imposta nella finale a tre con al timone Erik Heil battendo Tom Slingsby (Australia) ed il padrone di casa svizzero Sebastien Schneiter. Gli aussie possono comunque sorridere, avendo riconquistato la leadership in campionato a +1 su Emirates GBR, +3 sui Black Foils e +6 sui Los Gallos spagnoli.