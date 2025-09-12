Vela: il team di Tita vince una regata del SailGP di Saint Tropez. Avanti la squadra di Fletcher

Si apre con una buona notizia il SailGP di Saint-Tropez, quinta tappa della competizione itinerante di vela etichettata come la “Formula 1 del mare”. L’equipaggio capitanato da Ruggero Tita si è infatti ben comportato nel day-1 di regate, concedendosi il lusso di vincere la terza prova di giornata. Si tratta del primo successo del circuito per l’imbarcazione del Campione Olimpico, speriamo la prima di una lunga serie.

L’azzurro, al comando del team Red Bull Italy, per l’occasione ha guadagnato dieci preziosissimi punti nel singolo segmento, superando gli iberici Los Gallos di Diego Botin ed i neozelandesi Black Foils di Peter Burling. Nel conto complessivo, la formazione tricolore si è tuttavia attestata al nono posto con quindici punti, centrando la dodicesima casella nel segmento inaugurale (0 punti), la sesta nel secondo (5) e l’undicesima nel quarto (0).

Il Team Emirates GBR, con Dylan Fletcher al comando delle operazioni, è invece attualmente in testa con 31 punti, seguito dai già citati Black Foils (30) e Los Gallos (25). Quarti invece i Germany By Deutsche Bank di Erik Heil (22) davanti ai Bonds Flying Roos di Tom Slingsby, quinti con 19 sigilli, gli stessi della Francia di Quentin Delapierre. Domani, sabato 13 settembre, la gara proseguirà con le altre regate in programma.