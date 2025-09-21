USA padroni totali ai Mondiali: 16 ori, Lyles e Bednarek trascinano la 4×100. Sorpresa Olanda

Gli USA hanno chiuso in bellezza i Mondiali 2025 di atletica, conquistando la medaglia d’oro con la 4×100 maschile nel pieno rispetto del pronostico della vigilia. Il quartetto a stelle e strisce ha bissato quanto fatto pochi minuti prima dalle donne nella staffetta veloce, imponendosi con la miglior prestazione mondiale stagionale (37.29) sulla pista bagnata di Tokyo.

Partenza a razzo di uno scatenato Christian Coleman (10.30), bella prova sul rettilineo opposto da parte di Kenneth Bednarek (8.84), cambio complesso con Courtney Lindsey, che però riesce a salvare la situazione in extremis e a chiudere la propria curva in 9.31 per passare il testimone al vorace Noah Lyles. Il quattro volte Campione del Mondo dei 200 metri è stato incontenibile sul rettilineo conclusivo, è volato via in 8.84 e così la compagine americana ha potuto esultare, portando a casa il 16mo oro di questa rassegna iridata.

Il Canada si è meritato l’argento con il crono di 37.55: bella gestione in avvio di Aaron Brown, sprint fulmineo di Jerome Blake in seconda frazione (8.75), bella curva di Brendon Rodney (9.42) prima del finale di Andre De Grasse (8.97), Campione Olimpico dei 200 metri a Tokyo 2020 che ha saputo ancora brillare in un evento di gruppo. Per la Nazione della Foglia d’Acero si tratta di una bella conferma ai piani alti dopo il trionfo dello scorso anno alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Medaglia di bronzo inattesa per i Paesi Bassi di Xavi Mo-Ajok ed Elvis Afrifa (37.81, record nazionale) avanti al Ghana (37.93), alla Germania (38.29), al Giappone (38.35) e alla Francia (38.58), mentre l’Australia non ha terminato la prova (fallito l’ultimo passaggio di bastoncino). L’Italia non era riuscita a qualificarsi alla finale dopo il tanto discusso contatto tra Marcell Jacobs e un sudafricano nelle batterie di ieri.