US Open 2025, Sara Errani e Jasmine Paolini approdano ai quarti in doppio!

Sara Errani e Jasmine Paolini piegano in tre set la magiara Fanny Stollar e la taiwanese Wu Fang-Hsien, sconfitte con lo score di 6-1 2-6 6-3 in un’ora e 48 minuti di gioco: le azzurre, accreditate della testa di serie numero 2, sfideranno domani nei quarti di finale del tabellone di doppio femminile agli US Open 2025 di tennis, la coppia composta dalla statunitense Asia Muhammad e dalla neerlandese Demi Schuurs.

Nel primo set il dominio delle azzurre è nettissimo: Errani e Paolini operano il break in apertura ai vantaggi e subito scappano sul 2-0. Un nuovo strappo maturato ai vantaggi spedisce la coppia italiana sul 3-0 pesante, ma poi Stollar e Wu recuperano uno dei due break di ritardo ed accorciano. Si tratta solo di un incidente di percorso per le azzurre, che tornano subito a macinare gioco nel quinto game: dal vantaggio per le avversarie, infatti, la coppia italiana vince undici degli ultimi dodici punti giocati e va a chiudere sul 6-1 in 34 minuti.

Nella seconda frazione le azzurre accusano un passaggio a vuoto in avvio, facendosi rimontare dal 40-15 e cedendo la battuta, con Stollar e Wu che allungano poi sul 2-0. Le italiane annullano anche la chance dello 0-3 e restano in scia, ma la magiara e la taiwanese non concedono occasioni di rientro, anzi, nel settimo game sono ancora loro a strappare la battuta alle campionesse olimpiche, questa volta a zero, per il 5-2 pesante. Stollar e Wu tengono la battuta a trenta e pareggiano i conti sul 6-2 in 41 minuti.

Nella frazione decisiva la tensione è palpabile e le occasioni per operare lo strappo latitano a lungo: a decidere la sfida è l’unica palla break dell’intero set. Nel sesto game Wu e Stollar vanno sul 30-0 sul servizio della taiwanese, ma poi perdono 4 punti di fila e cedono la battuta. I punti consecutivi delle azzurre diventano sette, e poco dopo arriva il 5-2 per la coppia italiana. La magiara e la taiwanese restano in partita, ma a seguire Paolini tiene la battuta a quindici ed al secondo match point viene certificato l’accesso ai quarti delle azzurre con il 6-3 in 33′.

Le statistiche premiano le azzurre, che vincono 88 punti contro i 76 delle avversarie, mettendo a segno meno vincenti, 29-43, ma soprattutto contenendo notevolmente il numero dei gratuiti, appena 10 contro 35. La coppia italiana sfrutta 5 delle 8 palle break avute a disposizione, annullandone però soltanto una delle 4 concesse alle rivali. Errani e Paolini fanno la differenza con la seconda di servizio: 47% rispetto al 30% di Stollar e Wu.