US Open 2025, Sabalenka ai quarti facilmente. Vondrousova elimina Rybakina

Si sono delineati i primi due quarti di finale nel singolare femminile degli US Open 2025. Tutto abbastanza facile per Aryna Sabalenka, che travolge in due set la spagnola Carolina Bucsa con il punteggio di 6-1 6-4 in un’ora e tredici minuti di gioco. La numero uno del mondo ha sempre avuto il pieno controllo del match, non concedendo nemmeno una palla break all’avversaria.

Nei quarti di finale la tennista bielorussa affronterà una ritrovata Marketa Vondrousova, che torna ad essere protagonista in uno Slam dopo i tanti problemi fisici avuti negli ultimi due anni. La ceca, al secondo quarto della carriera a New York, ha vinto il match più atteso della giornata contro la kazaka Elena Rybakina, imponendosi in tre set per 6-4 5-7 6-2 dopo quasi due ore di gioco.

Barbora Krejcikova salva addirittura otto match point contro Taylor Townsend e vola ai quarti di finale. La ceca vince una partita incredibile in rimonta per 1-6 7-6 6-3 dopo tre ore e quattro minuti. Una sconfitta che fa malissimo alla tennista americana, che si era trovata avanti anche di un break nel secondo set e che soprattutto deve recriminare per le molteplici occasioni avute nel tie-break (era anche avanti 6-3), perso poi per 15-13 dopo aver sprecato sette occasioni nel solo tie-break di chiudere il match.

Continua il cammino anche della finalista della scorsa stagione, Jessica Pegula. L’americana, testa di serie numero quattro, ha passeggiato nel derby con la connazionale Ann Li, vincendo agevolmente per 6-1 6-2 in appena 54 minuti di gioco.

RISULTATI TABELLONE FEMMINILE US OPEN2025

Pegula (Usa) b. Li (Usa) 6-1 6-2

Krejcikova (Cze) b. Townsend (Usa) 1-6 7-6 6-3

Sabalenka (Blr) b. Bucsa (Esp) 6-1 6-4

Vondrousova (Cze) b. Rybakina (Kaz) 6-4 5-7 6-2