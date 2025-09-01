US Open 2025, Djokovic, Alcaraz e Fritz avanzano senza lasciare neanche un set. Sorpresa Lehecka

Il torneo di singolare maschile dello US Open 2025 è arrivato agli ottavi di finale, si torna in campo per disputare i match della parte bassa. Passano il turno e conquistano l’accesso ai quarti di finale lo spagnolo Carlos Alcaraz, l’americano Taylor Fritz e il serbo Novak Djokovic.

Jiri Lehecka rispetta il pronostico favorevole della vigilia e supera l’esame di francese. Il giocatore ceco regola il transalpino Adrien Mannarino 7-6(4) 6-4 2-6 6-2 in due ore e minuti. Nel prossimo turno la testa di serie numero venti troverà sulla sua strada Carlos Alcaraz. L’ultimo confronto diretto tra i due risale alla finale del Queen’s vinta dal numero due del mondo.

Il ceco, dopo aver vinto due set sviluppatisi sui binari di un sostanziale equilibrio, accusa un passaggio a vuoto e lascia spazio al ritorno del suo avversario che vince in maniera netta il terzo parziale e si porta in vantaggio di un break all’inizio della quarta partita. Nel momento di massima difficoltà il ventesimo favorito del tabellone ritrova il bandolo della matassa, conquista sei giochi di fila e porta a casa il meritato successo. Lehecka chiude il match con 18 ace e 10 doppi falli, mette a segno 56 vincenti e commette 48 errori gratuiti.

Prosegue la marcia inarrestabile di Carlos Alcaraz. Il tennista iberico liquida il francese Arthur Rinderknech, numero 82 ATP, 7-6(3) 6-3 6-4 in due ore e quattordici minuti. Il più autorevole candidato alla conquista della finale chiude l’incontro con un bilancio di 36 vincenti e 11 errori gratuiti. Lo spagnolo accede ai quarti di finale senza aver perso un set.

Il primo parziale segue l’andamento dei servizi e nessuno dei due contendenti concede palla break. Nel tie-break il francese è il primo a conquistare il punto sul servizio del rivale, l’avversario risponde con due mini break per il 3-2 e con un parziale di 4-1 firma il 7-3 con cui si chiude il set. Nella seconda frazione di gioco il murciano toglie il servizio all’avversario per il 4-2, salva due opportunità per l’immediato 4-3 e, alla prima opportunità incamera il 6-3 che gli consegna il doppio vantaggio. Nel terzo set la testa di serie numero due opera il break a 15 nel nono gioco e chiude i conti nel decimo gioco quando trasforma il primo match point per il decisivo 6-3.

Il terzo settore del tabellone promuove tra i primi otto del torneo i favoriti della vigilia. Lo statunitense Taylor Fritz, testa di serie numero 4, supera il ceco Tomas Machac 6-4 6-3 6-3 in un’ora e trentotto minuti. Il finalista della scorsa edizione risolve il primo parziale in volata con il break operato al decimo gioco per il decisivo 6-4.

Nel secondo set Machac salva la palla break dello 0-2, ma deve capitolare nell’ottavo gioco quando il rivale gli strappa il servizio per il 5-3 e, a 15, chiude i conti sul 6-3. L’americano inaugura la terza partita con il break a 15 del 2-1 e la sigilla togliendo nuovamente il servizio al rivale per il 6-3 con cui si conclude l’incontro. Fritz chiude la sua prova con 14 ace e due doppi falli, mette a segno 30 vincenti e limita a 18 il numero degli errori gratuiti.

Nell’ultimo incontro di giornata il serbo Novak Djokovic piega 6-3 6-3 6-2 il qualificato tedesco Jan-Lennard Struff in un’ora e quarantanove minuti. Il serbo parte forte, si porta sul 4-0 e gestisce i suoi turni di battuta per il 6-3 della prima frazione di gioco. La testa di serie numero sette rompe l’equilibrio nel secondo parziale sul 3-3 e, con due break in tre giochi, sigilla il 6-3 con cui si porta avanti due set a zero. L’ex numero uno del mondo inaugura la terza partita con il break del 2-0 e la chiude strappando il servizio all’avversario per il 6-2 che sancisce la sua netta vittoria.

Djokovic conclude la sua prestazione con 12 ace, non commette doppi falli e trasforma sei delle otto palle break avute a disposizione. Il serbo mette a segno 33 vincenti, limita a 20 il numero degli errori gratuiti e domina l’andamento dell’incontro come testimoniato dal perentorio 90-62 del computo totale dei punti.