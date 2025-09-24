United Rugby Championship: al via la stagione di Benetton Treviso e Zebre Parma

Prende il via venerdì la nuova stagione dell’United Rugby Championship, ma bisognerà aspettare sabato per vedere scendere in campo le due formazioni italiane, la Benetton Treviso e le Zebre Parma. Due squadre molto rinnovate e che hanno obiettivi diversi, ma sia gli emiliani sia i veneti sono chiamati a partire nel migliore dei modi.

Si parte alle 16.05 di sabato, quando allo stadio Lanfranchi le Zebre Parma ospiteranno gli scozzesi dell’Edimburgo. Subito una sfida interessante, contro una squadra di sicuro valore e che ha chiuso la scorsa stagione al settimo posto, prima di venir eliminata al primo turno dei playoff. Per la squadra di Massimo Brunello subito un test probante, ma contro una squadra che sa alternare ottimi momenti di rugby a passaggi a vuoto, soprattutto difensivi, che la franchigia federale dovrà sfruttare al meglio.

Alle 20.45, invece, ci si sposta in Irlanda, per la precisione a Galway, dove la Benetton Treviso affronterà il Connacht. Gli irlandesi arrivano da una stagione anonima, chiusa al tredicesimo posto, ma sono storicamente una squadra che sa lottare per un posto al sole e per i biancoverdi questo è già uno scontro diretto con una possibile concorrente per i playoff. La speranza è che Calum MacRae abbia già saputo dare la sua impronta e che la Benetton Treviso sfrutti questo avvio di stagione al meglio per mettere punti in cascina.

Se le Zebre Parma hanno come obiettivo quello di migliorare il penultimo posto di un anno fa e confermare la crescita vista, per puntare a vivere una stagione importante e di ulteriore crescita, per la Benetton Treviso nel mirino non può non venir messo l’accesso alla seconda fase del torneo celtico.