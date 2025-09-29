United Rugby Championship: 8 vittorie con bonus all’esordio

Lo United Rugby Championship 2025 si è aperto con un turno spettacolare, all’insegna delle mete e del gioco offensivo. Tutte le otto squadre che hanno vinto nella prima giornata hanno infatti centrato il bonus offensivo, segnando almeno quattro mete ciascuna. Una partenza scoppiettante che regala subito emozioni e che lancia un chiaro segnale su come potrebbe svilupparsi questa stagione: tanto ritmo, tanto spettacolo e pochi calcoli.

A confermare il trend ci sono anche le sconfitte “fruttuose” di Edimburgo e Ospreys, capaci entrambe di strappare punti di bonus nonostante i ko. Gli scozzesi, ormai abituati a sfruttare al massimo il sistema dei punti, hanno portato a casa due lunghezze nella sconfitta con le Zebre, mentre i gallesi hanno segnato quattro mete nella rocambolesca gara persa 53-40 contro i Bulls. Risultati che testimoniano come anche le squadre battute abbiano contribuito al festival offensivo di questo avvio.

Il colpo da prima pagina del weekend è arrivato però dal Sudafrica, con gli Stormers capaci di schiantare il Leinster con un secco 35-0, lasciando gli irlandesi senza punti e senza attenuanti. Sempre venerdì Ulster ha superato 42-21 i Dragons, mentre Glasgow ha avuto la meglio sugli Sharks per 35-19. Sabato, oltre al pirotecnico successo dei Bulls, da segnalare la vittoria fondamentale delle Zebre contro Edimburgo (31-28), il colpo esterno del Munster sugli Scarlets (34-21), il successo casalingo di Cardiff contro i Lions (33-20) e lo stop del Benetton a Galway, piegato 26-15 dal Connacht.

La prima classifica rispecchia dunque l’equilibrio in vetta: otto squadre a quota 5 punti, con differenza punti a fare la prima selezione e gli Stormers già in fuga nel computo totale. Seguono Edimburgo con 2 punti e Ospreys con 1, mentre restano ferme a zero tutte le altre, tra cui Leinster, Scarlets e Benetton. Un inizio che promette scintille per le prossime giornate.