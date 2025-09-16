Un italiano torna nella top-10 del ranking UCI! Ciccone ruggisce, Pellizzari recupera 43 posti, l’Italia resta terza

Giulio Ciccone approda nella top-10 del ranking UCI: un italiano ritorna nelle prime dieci posizioni della classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale, era dai tempi di Sonny Colbrelli (nelle settimane successive alla trionfale Parigi-Roubaix del 2021) che un nostro portacolori non era presente nell’elite delle due ruote. Il risultato è cristallizzato dopo la Vuelta di Spagna, al termine della quale l’alfiere della Lidl-Trek ha scalato quattro posizioni e si è issato al decimo posto.

L’abruzzese, che ad agosto aveva vinto la Classica di San Sebastian e la frazione regina della Vuelta a Burgos, ha ben figurato nella prima parte della corsa a tappe in terra iberica, ha avuto un calo nella parte centrale e nel finale è entrato in alcune fughe. Importante passo in avanti anche per Filippo Ganna: cinque posizioni guadagnate e 14mo posto, grazie anche al successo nella cronometro alla Vuelta. Altri due italiani figurano in top-30: Christian Scaroni (25mo, +10) e Jonathan Milan (26mo, +2).

Enorme scalata di Giulio Pellizzari: grazie al sesto posto finale alla Vuelta ha recuperato ben 43 posizioni ed è 38mo, davanti a Lorenzo Fortunato (40mo) e Antonio Tiberi (56mo). Lo sloveno Tadej Pogacar è tornato a gareggiare in Canada tra GP Quebec e GP Montreal dopo il trionfo al Tour de France, conservando il primo posto in classifica con più di cinquemila punti di vantaggio sul secondo classificato, che ora è diventato il danese Jonas Vingegaard.

Il vincitore della Vuelta ha scalato sei posizioni e si è portato così in seconda piazza, davanti al connazionale Mads Pedersen, all’olandese Mathieu van der Poel e al portoghese Joao Almeida (+8 con la seconda piazza in terra iberica). Altri stravolgimenti in top-10: il belga Wout van Aert ne esce (ora è undicesimo), entrano i britannici Thomas Pidcock (ottavo, +16 dopo essere salito sul terzo gradino del podio a Madrid) e Oscar Onley (nono, +2).

L’Italia conserva il terzo posto nel ranking per Nazioni: storico sorpasso sulla Slovenia, ma il Bel Paese viene sopravanzato dalla Danimarca. Il Belgio rimane saldamente al comando, la Spagna scivola in decima piazza venendo scavalcata dagli USA. Di seguito il ranking UCI aggiornato al 16 settembre, alla vigilia dei Mondiali che si disputeranno dal 21 al 28 settembre.

RANKING UCI AL 16 SETTEMBRE

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 11.235

2. Jonas Vingegaard (Danimarca) 5.904,14

3. Mads Pedersen (Danimarca) 5.287,45

4. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 4.661

5. Joao Almeida (Portogallo) 4.334,07

6. Isaac Del Toro (Messico) 4.194

7. Remco Evenepoel (Belgio) 3.553

8. Thomas Pidcock (Gran Bretagna) 3.481,38

9. Oscar Onley (Gran Bretagna) 3.182

10. Giulio Ciccone (Italia) 2.967,88

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200)

10. Giulio Ciccone 2.967,88

14. Filippo Ganna 2.466,17

25. Christian Scaroni 2.051

26. Jonathan Milan 2.049,86

38. Giulio Pellizzari 1.643

40. Lorenzo Fortunato 1.613

56. Antonio Tiberi 1.314,5

62. Simone Velasco 1.217

90. Damiano Caruso 877

93. Diego Ulissi 847

101. Davide Piganzoli 826

106. Andrea Bagioli 814,88

107. Alberto Bettiol 804

125. Davide Ballerini 725

133. Matteo Moschetti 695

139. Edoardo Affini 681,57

147. Filippo Baroncini 639,43

150. Edoardo Zambanini 627

159. Matteo Trentin 593

161. Marco Frigo 586,62

184. Alessandro Covi 521

192. Alberto Dainese 499

196. Giovanni Lonardi 495

RANKING UCI PER NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 17.817,29

2. Danimarca 16.431,83

3. Italia 15.322,41

4. Slovenia 14.482

5. Gran Bretagna 13.823,86

6. Francia 13.181,99

7. Paesi Bassi 12.479,29

8. Australia 10.930,69

9. USA 10.690,42

10. Spagna 10.167,64