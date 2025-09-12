Tutti gli italiani in gara ai Mondiali di atletica sabato 13 settembre: orari, tv, programma, streaming

Sabato 13 settembre è in programma la giornata inaugurale dei Campionati Mondiali 2025 di atletica a Tokyo. In palio subito cinque titoli nel day-1 della rassegna iridata: 35 km di marcia donne e uomini, getto del peso uomini, 10.000 metri donne e staffetta 4×400 mista. Nel complesso saranno ben 25 gli azzurri in gara tra finali, batterie e qualificazioni.

Riflettori puntati nella mattinata giapponese sulla campionessa olimpica 2021 Antonella Palmisano, che punta ad una medaglia sulla distanza (attualmente) più lunga della marcia in attesa di gareggiare più avanti anche nella 20. Obiettivo podio anche per Leonardo Fabbri da primatista mondiale stagionale nel getto del peso e per Nadia Battocletti da vice-campionessa olimpica in carica sui 10.000 metri.

Da monitorare con attenzione anche il debutto dei primatisti nazionali Marcell Jacobs e Zaynab Dosso nelle batterie dei 100 metri, oltre a quello di Larissa Iapichino che andrà a caccia del pass per la finale del salto in lungo dopo aver ottenuto recentemente il secondo diamantone della carriera in seguito alla vittoria nelle Finali di Diamond League a Zurigo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara nella prima giornata dei Mondiali 2025 di atletica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 (ci si sposterà su Rai Sport dalle 13.00 alle 13.30 per lasciare spazio al TG2); in diretta streaming su Rai Play, discovery+, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI ATLETICA 13 SETTEMBRE

Sabato 13 settembre

00.30 35 km di marcia (maschile)

00.30 35 km di marcia (femminile)

02.00 Lancio del disco (femminile), qualificazioni

03.55 Getto del peso (maschile), qualificazioni

04.10 100 metri (maschile), turno preliminare

04.40 4×400 (mista), batterie

11.05 3000 siepi (maschile), batterie

11.30 Salto in lungo (femminile), qualificazioni

11.55 100 metri (femminile), batterie

12.05 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni

12.50 1500 metri (femminile), batterie

13.35 100 metri (maschile), batterie

14.10 Getto del peso (maschile), finale

14.30 10.000 metri (femminile), finale

15.20 4×400 (mista), finale

ITALIANI IN GARA MONDIALI ATLETICA 13 SETTEMBRE

Sabato 13 settembre

00.30 35 km di marcia (maschile): Teodorico Caporaso, Matteo Giupponi, Riccardo Orsoni

00.30 35 km di marcia (femminile): Nicole Colombi, Eleonora Giorgi, Antonella Palmisano

02.00 Lancio del disco (femminile), qualificazioni: Daisy Osakue

03.55 Getto del peso (maschile), qualificazioni: Leonardo Fabbri, Nick Ponzio, Zane Weir

04.40 4×400 (mista), batterie: Italia (formazione da definire)

11.05 3000 siepi (maschile), batterie: Ala Zoghlami

11.30 Salto in lungo (femminile), qualificazioni: Larissa Iapichino

11.55 100 metri (femminile), batterie: Zaynab Dosso

12.05 Salto con l’asta (maschile), qualificazioni: Simone Bertelli, Matteo Oliveri

12.50 1500 metri (femminile), batterie: Ludovica Cavalli, Gaia Sabbatini, Marta Zenoni

13.35 100 metri (maschile), batterie: Marcell Jacobs

14.10 Getto del peso (maschile), finale: eventuali Leonardo Fabbri, Nick Ponzio, Zane Weir

14.30 10.000 metri (femminile), finale: Nadia Battocletti, Elisa Palmero

15.20 4×400 (mista), finale: eventuale Italia (formazione da definire)

PROGRAMMA MONDIALI ATLETICA 2025: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, tranne che per la finestra oraria 13.00-13.30, dove si passerà su Rai Sport, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; discovery+ e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.