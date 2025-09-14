Trofeo Matteotti 2025, Isaac Del Toro firma un’altra vittoria

Isaac Del Toro prosegue nel suo momento magico e colleziona la quarta vittoria nelle ultime cinque gare disputate. Dopo la tripletta nel Trittico Toscano (GP Industria & Artigianato, Giro della Toscana e Coppa Sabatini), il messicano festeggia il successo (il sedicesimo della carriera) nel Trofeo Matteotti, riuscendo ad imporsi in volata su un gruppo ristretto.

Una corsa caratterizzata dalla fuga composta da Frederik Wandahl (Red Bull BORA hansgrohe), Stefano Oldani e Benjamin Thomas (Cofidis), Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies) e Mattia Gaffuri (Polti-VisitMalta). I cinque fuggitivi sono stati ripresi solo all’ultimo giro da un gruppo di ulteriori attaccanti e con presenti lo stesso Del Toro, Davide Formolo e Natnael Tesfatsion (Movistar), Richard Carapaz e Rui Costa (EF Education Easypost), Sylvain Moniquet (Cofidis), Christian Scaroni (XDS-Astana), Joris Delbove e Alexandre Delettre (TotalEnergies), Xabier Berasategi (Euskaltel-Euskadi) e Ludovico Crescioli (Polti-VisitMalta).

A dieci chilometri dalla fine sono scattati poi Formolo e Moniquet, che hanno preso anche quindici secondi di vantaggio. Sull’ultima salita, però, è partito Del Toro, che si è portato dietro anche Scaroni e Delettre. A meno di due chilometri, però, su di loro sono rientrati alcuni uomini da dietro, cambiando a quel punto ogni scenario.

Del Toro, però, è riuscito ad imporsi in volata, battendo allo sprint il portoghese Rui Costa (EF Education – EasyPost) e lo spagnolo Pau Miquel (Equipo Kern Pharma). Quarto posto per il norvegese Markus Hoelgaard (Uno-X Mobility) davanti al francese Alexandre Delettre (TotalEnergies), allo spagnolo Sergi Darder (Caja Rural – Seguros RGA) e a Lorenzo Quartucci (Team Solution Tech – Vini Fantini), settimo e migliore degli azzurri.