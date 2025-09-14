Triathlon
Triathlon, Henry Graf vince la tappa di Karlovy Vary delle World Series. Buon sesto posto per Crociani
Henry Graf ha centrato il successo nella tappa di Karlovy Vary (Cechia) per quanto riguarda le World Triathlon Series 2025.
La gara, disputata su distanza olimpica, prevedeva 1.5 chilometri di nuoto, in un solo giro, quindi 40.8 in bici (spalmati in 7 giri), quindi 10 chilometri di corsa (4 giri).
Il tedesco classe 2002 ha chiuso con il tempo di 1:49.22 con 7 secondi sul brasiliano Miguel Hidalgo, mentre completa il podio a 24 l’ungherese Csongor Lehmann. Quarto a 27 secondi il britannico Oliver Conway, mentre è quinto lo svizzero Adrien Briffod a mezzo minuto esatto.
In sesta posizione ha chiuso l’unico italiano presente, Alessio Crociani, a 50 secondi dalla vetta. Settima posizione per il cileno Diego Moya a 55 secondi, quindi ottava per l’australiano Matthew Hauser a 1:02. Completano la top10 l’austriaco Tjebbe Kaindl a 1:05 In nona posizione, mentre è 10º l’olandese Ian Bennekamp a 1:20.