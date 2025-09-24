Triathlon, a Weihai l’ultimo appuntamento delle World Series

La stagione internazionale del triathlon non ha la minima intenzione di rallentare. Il calendario ci propone, infatti, una importantissima tappa nel corso del fine settimana in arrivo. Stiamo parlando delle gare previste a Weihai (Cina) delle World Triathlon Series 2025. Per l’Italia saranno al via Bianca Seregni, Ilaria Zane e Verena Steinhauser.

La tappa di Weihai si disputerà venerdì 26 settembre alle ore 09:00 con la gara donne e alle 11:45 con quella uomini. Si tratta della penultima prova della stagione del circuito mondiale di World Triathlon Championship Series dopo Abu Dhabi, Yokohama, Alghero, Amburgo, French Riviera e Karlovy Vary. Le finals sono, infatti, in programma a partire dal prossimo 15 ottobre in Australia a Wollongong.

Nella gara femminile, una vittoria per la britannica Beth Potter la porterebbe a pari punti con la francese Cassandre Beaugrand in cima alla classifica prima delle Finali di Wollongong, con 210 punti di vantaggio sulla più vicina sfidante Jeanne Lehair. L’obiettivo è chiaro, ma non sarà semplice. Si gareggerà su un altro percorso su distanza olimpica su cui affinare le proprie condizioni in vista dell’Australia: dopo i classici 1.5 km di nuoto si passerà ai 40 di bici, prima dei 10 di corsa.

Passando agli uomini, nella penultima gara della sua prima stagione completa di WTCS, Henry Graf indosserà l’ambito berretto numero 1 a Weihai venerdì mattina, a sottolineare la rapida ascesa del nuovo talento tedesco. Al quarto posto in classifica generale, ma senza nessuno dei primi 3 presenti in Cina, ovvero Hauser, Vilaça o Hidalgo, l’onore spetta all’uomo che fino a poche settimane fa non era nemmeno sicuro se avrebbe corso la Grand Final del 2025 o se avrebbe tentato l’ultimo tentativo per il titolo mondiale U23 a Wollongong il mese prossimo. Una vittoria travolgente poco più di una settimana fa a Karlovy Vary – il suo terzo piazzamento tra i primi 5 quest’anno – lo ha chiaramente convinto di meritare il posto di leader per il gran finale della stagione.