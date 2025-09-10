Triathlon, 5 azzurri al via della tappa di Karlovy Vary delle World Series

Tornano in scena le World Series di triathlon 2025. Nel corso del fine settimana in arrivo, infatti, si gareggerà a Karlovy Vary in Repubblica Ceca, per uno storico appuntamento della World Cup che, da questa edizione sale di categoria. Dopo le tappe già disputate ad Abu Dhabi, Yokohama, Alghero, Amburgo e French Riviera siamo pronti per la tappa ceca, che anticiperà gli appuntamenti di Weihai in Cina il 26 settembre e le Finals a Wollongong in Australia dal 15 ottobre.

Come si svilupperà la tappa di Karlovy Vary? La gara, che si correrà nella giornata di domenica 14 settembre, sarà su distanza olimpica ovvero con due giri da 750 m di nuoto, ciclismo con 6.5 km di trasferimento e 4 giri da 4.9 km per un totale di 40.8 km di percorso e corsa finale di 10 km in quattro giri.

Quali saranno gli italiani convocati? La Federazione ha chiamato 5 atleti (4 nel comparto femminile e 1 in quello maschile): Bianca Seregni (G.S. Fiamme Oro), Verena Steinhauser (G.S Fiamme Oro), Alice Betto (G.S. Fiamme Oro), Ilaria Zane (Jesolo Triathlon) e Alessio Crociani (G.S. Fiamme Azzurre).

PROGRAMMA WORLD SERIES KARLOVY VARY 2025

Domenica 14 settembre

Ore 10:00 Partenza gara donne

Ore 15:00 Partenza gara uomini