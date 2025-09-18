Tracollo Francia! Folle eliminazione dei campioni olimpici ai Mondiali di volley: l’Argentina firma l’impresa

La Francia è stata eliminata ai Mondiali 2025 di volley maschile! Colpo di scena clamoroso a Manila (Filippine), dove i transalpini erano obbligati a vincere l’ultima partita della fase a gironi per qualificarsi agli ottavi di finale ed evitare la prematura esclusione dalla rassegna iridata, a cui si sono presentati da Campioni Olimpici di Parigi 2024. I ragazzi di coach Andrea Giani, reduci dalla sconfitta al tie-break contro la Finlandia, erano costretti ad avere la meglio sull’Argentina per non fare le valigie in anticipo.

I Galletti si sono trovati sotto per 2-0 dopo aver perso i primi due set di misura, hanno poi iniziato la rimonta e hanno prevalso nelle due frazioni successive. In un rovente tie-break, l’Albiceleste si è issata sul 10-7, è stata riacciuffata a quota 11, ha rimesso la testa davanti (14-11) e al secondo match-point ha chiuso i conti. I sudamericani hanno così concluso il girone al primo posto (3 vittorie e 7 punti), mentre la Finlandia si è presa la seconda piazza (2 successi, 6 punti) e la Francia ha terminato al terzo posto (un’affermazione e cinque punti), salutando l’evento insieme alla Corea del Sud (0 vittorie e 0 punti).

L’Italia era diretta interessata a questo incontro, perché in caso di qualificazione agli ottavi di finale incrocerà le compagini provenienti dalla Pool C: se la nostra Nazionale riuscirà a battere l’Ucraina nello scontro diretto in programma oggi pomeriggio (ore 15.30), allora chiuderà il proprio girone al secondo posto e incrocerà proprio l’Argentina nella prima sfida da dentro o fuori. Ottavo di finale inatteso tra Belgio e Finlandia, tra l’altro la vincente potrebbe essere la rivale dell’Italia in caso di ammissione ai quarti di finale: il tabellone si è arricchito di grandissime sorprese e più tardi potrebbe anche arrivare l’eliminazione dl Brasile.

Prova sopra le righe da parte degli schiacciatori Vicentin (22 punti) e Palonsky (17), in doppia cifra anche il centrale Loser (12, 2 muri) e l’opposto Kukartsev (10 punti, 4 muri) sotto la regia del veterano Lucciano De Cecco. Alla Francia non sono bastati i martelli Clevenot (16), Louati (9) e Ngapeth (7), l’opposto Faure (13) e i centrali Chinenyeze (11) e Le Goff (11).