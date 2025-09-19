Tour de France 2026: partenza da Barcellona a rischio? Richiesta l’esclusione della Israel-Premier Tech

Il Grand Départ del Tour de France 2026 in Catalogna rischia di trasformarsi in un caso internazionale. Dopo le proteste che hanno fortemente condizionato l’ultima Vuelta a España, la giunta comunale di Barcellona ha preso posizione contro la presenza della squadra Israel-Premier Tech nelle tappe inaugurali della Grande Boucle, previste il 4 e 5 luglio del prossimo anno.

Le immagini della Vuelta sono ancora fresche: diverse tappe sono state disturbate da manifestanti propalestinesi lungo il percorso, due frazioni sono state neutralizzate e addirittura la passerella finale di Madrid è stata cancellata. Il Comune di Barcellona, per voce del consigliere allo sport David Escudé, ha annunciato la volontà di non accogliere la formazione israeliana: “Devono esserci restrizioni in tutte le competizioni per le squadre che gareggiano sotto la bandiera israeliana, come già accaduto con la Russia”.

Al momento, la partenza catalana non è stata messa in discussione. Il quotidiano As sottolinea che il progetto cittadino non contempla l’annullamento del Grand Départ, bensì soltanto l’esclusione della Israel-Premier Tech. Bisognerà forse prevedere un Piano B. Il sindaco di Perpignan, Louis Aliot (Rassemblement National), si è detto pronto ad accogliere la Grande Boucle se Barcellona dovesse tirarsi indietro: “Il Tour può partire da Perpignan! È il benvenuto, così come tutte le squadre che prendono parte a questo evento”.