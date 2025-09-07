Arco
Tiro con l’arco, Michea Godano accede agli ottavi nel compound ai Mondiali
Bilancio agrodolce in chiave azzurra al termine della seconda giornata dei Campionati Mondiali 2025 di tiro con l’arco, evento clou della stagione post-olimpica in corso di svolgimento a Gwangju (Corea del Sud). Day-2 riservato alla divisione compound, con le finali delle prove a squadre ed i primi turni a eliminazione diretta del tabellone individuale maschile.
Michea Godano è stato l’unico italiano a raggiungere l’obiettivo della qualificazione agli ottavi di finale, dopo aver chiuso ieri al 22° posto il ranking round, vincendo nell’ordine 146-145 sul giapponese Ryo Takamune, 146-141 sullo svedese Jacob Benschjold e 146-143 sul temibile padrone di casa sudcoreano (n.11 del seeding) Choi Eun Gyu. Domani se la vedrà agli ottavi con il forte danese n.2 del ranking mondiale Mathias Fullerton.
Eliminati invece gli altri arcieri azzurri, con Elia Fregnan battuto nettamente (148-138) dall’indiano Rishabh Yadav ai sedicesimi ed il giovane emergente Lorenzo Gubbini regolato al primo turno per un solo punto (144-143) dal vietnamita Duong Duy Bao. Assegnati nel frattempo i primi titoli della rassegna iridata ai Paesi Bassi nel Mixed Team, all’India nella prova a squadre maschile e al Messico nella prova a squadre femminile.