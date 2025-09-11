Tiro con l’arco, Matteo Borsani fa sognare ma si ferma ai piedi del podio ai Mondiali. Eliminate le azzurre

Finisce con una giornata d’anticipo l’avventura della spedizione azzurra ai Campionati Mondiali 2025 di tiro con l’arco, in corso di svolgimento a Gwangju (Corea del Sud). Quest’oggi si sono disputate le fasi finali della competizione individuale maschile di ricurvo, mentre domani il programma della rassegna iridata si chiuderà con l’assegnazione del titolo individuale femminile.

Matteo Borsani è stato il grande protagonista del day-6 per l’Italia, disputando la miglior gara della sua giovane carriera proprio al debutto assoluto in un Mondiale Senior e conquistando un quarto posto dal sapore agrodolce. Il 22enne lombardo, dopo aver vinto ieri il derby con Mauro Nespoli allo shoot-off, ha eliminato anche lo spagnolo Pablo Acha (6-2) e lo statunitense oro iridato 2019 e vice-campione olimpico in carica Brady Ellison (alla freccia di spareggio con un 10 più vicino al centro) approdando così in semifinale.

Il vincitore dei World Games di Chengdu 2025 (nel tiro di campagna) è stato poi sconfitto per un’incollatura dal brasiliano n.3 del ranking mondiale Marcus D’Almeida per 6-4 con i parziali di 29-29, 27-27, 29-29, 30-29 e 28-28 al termine di un match estremamente equilibrato. In finale per il bronzo Borsani ha avuto la peggio con il padrone di casa sudcoreano Kim Je Deok per 7-3 (29-29, 30-29, 28-27, 28-30, 29-28), dovendosi accontentare di una quarta posizione che fa comunque ben sperare per il futuro.

La medaglia d’oro è andata allo spagnolo classe 2004 Andres Temiño Mediel, che ha battuto allo shoot-off (10-9) D’Almeida in un ultimo atto clamorosamente privo di sudcoreani. Nessuna azzurra si è qualificata per gli ottavi di finale, con Chiara Rebagliati sconfitta nettamente ai sedicesimi dalla cinese n.8 del seeding Li Jiaman mentre Roberta Di Francesco e Loredana Spera erano uscite di scena un turno prima.