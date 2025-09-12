Tiro con l’arco, Kang Chaeyoung trionfa e regala alla Corea del Sud la vittoria nel medagliere dei Mondiali

La Corea del Sud centra in extremis l’obiettivo minimo della vigilia e vince il medagliere dei Campionati Mondiali 2025 di tiro con l’arco, evento clou della stagione post-olimpica andato in scena a Gwangju. La corazzata asiatica, reduce da uno straordinario en plein di titoli (5 su 5) ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, ha faticato più del previsto nella rassegna iridata casalinga dovendosi accontentare di due vittorie e sette podi.

Per imporsi nel medagliere è stata decisiva la medaglia d’oro conquistata da Kang Chaeyoung nel torneo individuale femminile di ricurvo, ultima gara della manifestazione. La 29enne sudcoreana, campionessa olimpica a squadre nel 2021 a Tokyo, ha ottenuto oggi il quinto titolo mondiale della carriera, ma solo il primo a livello individuale dopo i quattro sigilli a squadre (due con il terzetto, due nel Mixed Team) tra il 2017 ed il 2021.

Kang Chaeyoung ha sconfitto nella finalissima la cinese Zhu Jingyi per 7-3 con i parziali di 29-29, 29-28, 29-29, 30-30 e 29-28 al termine di una sfida estremamente equilibrata. Corea del Sud che ha occupato anche il terzo gradino del podio con An San, che si è aggiudicata la medaglia di bronzo battendo la sorprendente indonesiana Diananda Choirunisa per 6-4.