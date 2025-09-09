Tiro con l’arco, Elisa Roner e tutte le squadre azzurre di ricurvo eliminate ai Mondiali

L’Italia non riesce a sbloccarsi e resta a bocca asciutta anche al termine della quarta giornata dei Campionati Mondiali 2025 di tiro con l’arco, in corso di svolgimento a Gwangju (Corea del Sud). Day-4 in cui si sono disputate le fasi finali del compound individuale femminile, oltre al ranking round e alle eliminatorie della prove a squadre di ricurvo.

Per quanto riguarda la divisione compound, si è interrotto agli ottavi di finale il cammino dell’unica azzurra rimasta in gioco Elisa Roner, sconfitta per 147-145 dalla messicana Mariana Bernal. Messico che ha poi festeggiato la conquista della medaglia d’oro con la n.1 del ranking mondiale Andrea Becerra, autrice di una splendida doppietta ravvicinata World Games-Mondiali precedendo sul podio la spagnola Sofia Paiz e la colombiana Alejandra Usquiano.

Passando al ricurvo, purtroppo tutte le formazioni italiane sono uscite di scena prima delle semifinali venendo estromesse dalla lotta per le medaglie. Pochi rimpianti per il terzetto femminile composto da Roberta Di Francesco, Chiara Rebagliati e Loredana Spera, sconfitto ai quarti (6-2) dalle campionesse olimpiche e padrone di casa sudcoreane dopo aver superato agli ottavi la Francia (5-3).

Grande delusione invece per la squadra maschile formata da Matteo Borsani, Federico Musolesi e Mauro Nespoli, che ha subito ceduto il passo alla Spagna (6-2) dopo aver ottenuto un eccellente terzo posto nella fase di qualificazione. Fuori agli ottavi anche il Mixed Team azzurro rappresentato da Borsani e Rebagliati, che hanno perso abbastanza nettamente contro gli Stati Uniti (5-1) dopo il successo in rimonta allo shoot-off (19-18) con la Gran Bretagna.

Le residue possibilità di medaglia della spedizione italiana sono legate dunque alle competizioni individuali di ricurvo, con Matteo Borsani già ammesso direttamente ai sedicesimi grazie al suo brillante ranking round (5° con 682 punti) e tutti gli altri costretti ad entrare in gioco sin dal primo turno.